Donadoni smentisce i contatti col Milan | “Non mi hanno cercato | sono falsità”

"Non mi ha mai cercato nessuno. Sono falsità. Peraltro chi vuole fare una cena per parlare di certe cose non va certo in un ristorante. Qualcuno si diverte a dire cose non vere. Spesso in Italia siamo costretti a commentare fatti inesistenti". L'ex ct della Nazionale Roberto Donadoni, in un'intervista rilasciata a SportNews.eu, ha smentito i contatti con il Milan e una presunta cena nelle scorse settimane con Leonardo. "Chiunque sarebbe felice di allenare una grande squadra come il Milan. Detto questo, è giusto avere rispetto per un collega come Gattuso. Non voglio essere strumentalizzato – ha chiarito il tecnico bergamasco -. Se allenerei fuori dall'Italia? Sono pronto a qualsiasi tipo di esperienza, purchè mi convinca il progetto".