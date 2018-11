Don Matteo 12 sarà l’ultima stagione? Nathalie Guetta svela il mistero sulla fine della

Don Matteo 12 : Nathalie Guetta conferma la chiusura della fiction : Don Matteo chiude: la dodicesima serie sarà l’ultima, parla Nathalie Guetta Brutto colpo per tutti i telespettatori di Rai1 appassionati di fiction, in particolare per gli amanti della serie tv Don Matteo: come in molti sospettavano da tempo stando ai rumors che negli ultimi tempi si sono rincorsi in rete, la fiction chiude i battenti, probabilmente per sempre! A confermare ciò è stata una delle colonne portanti della serie tv che ha ...

Matteo Salvini - il retroscena : ArmagedDon politico - 'quando farà cadere il governo e si tornerà al voto' : Sondaggi alla mano, Matteo Salvini è sempre più vicino al momento decisivo, quello in cui darà il benservito a Luigi Di Maio per poi, nelle intenzioni, massacrarlo alle urne. In casa Lega si ragiona ...

Matteo Salvini cede sul conDono : Occorreva un segnale. Un segnale che fosse forte, un punto da segnare a vantaggio sulla Lega. Ed ecco la vittoria M5s sul condono fiscale: dal decreto in discussione al Senato scompare la possibilità di compilare la dichiarazione integrativa sulle somme non emerse. La misura era stata voluta dalla Lega nei giorni della cosiddetta "manina" che avrebbe manomesso il provvedimento inserendo la possibilità di dichiarare fino a due ...

Matteo Salvini - la Donna denunciata per i fischi a L'aria che tira : 'Sono una terrona - e così...' : 'Ho colto l'occasione, quando mi ricapitava?'. Eleonora, 59 anni, denunciata per i fischi a Matteo Salvini , ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, fornisce la sua versione su quanto ...

Striscia la notizia - Matteo Salvini con le bionDone : 'Ce l'ha...' - bomba al veleno su Elisa Isoardi : 'Una giornata da Salvini'. Striscia la notizia prende di mira Matteo Salvini seguendolo passo passo nei suoi appuntamenti mondano-istituzionali. La perla arriva dall' Eicma di Milano, la fiera del ...

Don Massimo Biancalani querela Matteo Salvini per diffamazione - ha detto “clandestini africani” invece di “migranti” : Don Massimo Biancalani querela Matteo Salvini (Repubblica) – diffamazione aggravata a mezzo stampa, calunnia e omissione di atti d’ufficio. Don Massimo Biancalani, il prete di Vicofaro simbolo dell’accoglienza ai migranti, ha presentato una querela contro Matteo Salvini. A darne notizia è il quotidiano Il Tirreno. Nella querela, annunciata a inzio settembre e depositata alcuni giorni fa, vengono contestati al ministro degli Interni due commenti ...

Matteo Salvini risponde a Elisa Isoardi : “Ho amato - ho perDonato e avrò sicuramente commesso errori” : In una giornata politicamente caotica, per le questioni prescrizione e dl sicurezza, la notizia dell’addio di Elisa Isoardi via Instragram a Matteo Salvini ha impegnato le pagine online di cronaca rosa. Tutti aspettavano la risposta del leader della Lega che in serata è arrivata sempre su Instagram: “Impegnativa giornata di lavoro in Africa sul fronte immigrazione e sicurezza ma il telefono dall’Italia mi squilla per ...

"Ho amato - ho perDonato. Peccato qualcuno aveva altre priorità". Matteo Salvini risponde alla Isoardi : "Impegnativa giornata di lavoro in Africa sul fronte immigrazione e sicurezza, ma il telefono dall'Italia mi squilla per altro... Per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia vita privata, non comincerò a farlo adesso, agli Italiani non interessa. Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno aveva altre priorità. Buona ...

Lega - il trionfo di Susanna Ceccardi e Matteo Salvini : a Pontedera si prenDono la sede storica del Pd : Sbianchettati tutti i simboli del Pd, ka sede del partito democratico a Pontedera , Pisa, diventa della Lega che ha dato il via ai lavori di ristrutturazione. Susanna Ceccardi, sindaca leghista di ...

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi - Dagospia : 'Il leghista ha saputo come lo prenDono in giro quelli del Cav' : Un retroscena al veleno su Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . A regalarlo è Dagospia , secondo cui il leader della Lega non avrebbe 'preso per niente bene' il diktat di Forza Italia agli alleati: '...

Le riprese di Don Matteo 12? Nino Frassica anticipa i nuovi episodi - il cast e il set di Spoleto : Quando arriverà Don Matteo 12? Nell'ultimo numero di Visto, Nino Frassica ha anticipato qualcosa sulla nuova stagione della fiction Rai, che non tornerà prima del prossimo anno. L'attore ha dichiarato di essere profondamente affezionato al suo personaggio, il Maresciallo Cecchini, ma anche al resto del cast, in particolare Terence Hill. I loro duetti sono una delle componenti più amate dal pubblico italiano della serie. Frassica ha svelato ...

ConDono - il vicepremier Matteo Salvini : “Stimo Conte ma questa volta chiederò anch’io una copia del decreto” : “Conte ha la mia stima e ha sempre ragione, l’unica cosa è che stavolta chiederò che quando lui leggerà il decreto e Di Maio prenderà nota, una copia la voglio anche io. Altrimenti poi non vorrei che si ricominciasse da capo. È un fraintendimento, un misunderstanding”. Entrando al Forum di Coldiretti a Cernobbio, il vicepremier Matteo Salvini è tornato a parlare della polemica sul decreto fiscale e sulle modifiche denunciate da Luigi ...