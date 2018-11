Documentario su Lealtà Azione - polemica contro Sky : "È uno spot - neofascisti come boy scout" : Mancanza di contraddittorio, messa in luce la retorica aggregativa e le attività di solidarietà tralasciando però gli aspetti di razzismo, la propaganda e le manifestazioni di intolleranza: queste le accuse rivolte al film. Il regista: "Forse ho sbagliato a dare troppe cose per...