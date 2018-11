Dl sicurezza | Salvini | ok entro il 3 12 o a casa

Di Maio tranquillizza Salvini sul Decreto sicurezza : “Noi siamo leali - Salvini stia tranquillo” : Di Maio ha sentito la frecciatina di Salvini sul Decreto Sicurezza e lo ha stoppato immediatamente: “Noi leali” messaggio per il Leader della Lega e della fronda dei 18 deputati M5s, che chiedono di cambiare il testo alla Camera “Il dl Sicurezza serve al Paese e passerà entro il 3 dicembre o salta tutto e mi rifiuto di pensare che qualcuno voglia tornare indietro”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier ...

Dl sicurezza - Salvini : «O passa entro il 3 dicembre o salta tutto» : Il vicepremier è tornato sul tema del dl Sicurezza dopo le tensioni tra gli M5S di ieri, con la fronda di 18 dissidenti , non distanti dall'area politica di Alessandro Di Battista, che alla Camera ...

Matteo Salvini : 'Decreto sicurezza entro il 3 dicembre o salta il governo' : 'O passa entro il 3 dicembre o salta tutto '. L'aut aut di Matteo Salvini non lascia scampo al Movimento 5 stelle : 'Il decreto sicurezza s erve al Paese e mi rifiuto di pensare che qualcuno voglia ...

"Sì al decreto sicurezza o salta tutto" - l'altolà di Salvini : Non sono mai andato d'accordo con un collega in politica come con il ministro Di Maio". LA LETTERA - Tuttavia ieri 19 deputati M5S hanno inviato una mail al capogruppo pentastellato Francesco D'Uva ...

"Sì al decreto sicurezza o salta tutto" - l'altolà di Salvini : "Non sono mai andato d'accordo con un collega in politica come con il ministro Di Maio", sottolinea Salvini. 20 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Dl sicurezza - Salvini : o passa o salta tutto : Roma, 20 nov., askanews, - 'Sono convinto che il Dl Sicurezza sarà approvato il 3 dicembre oppure salta tutto'. Lo ha detto stamani il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in piazza del Viminale ...

Dl sicurezza - Salvini minaccia il M5s : “Se non si approva entro il 3 dicembre salta tutto” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, lancia una minaccia ai suoi alleati di governo del M5s sul decreto sicurezza e immigrazione: "Passerà entro il 3 dicembre o salta tutto". A rassicurarlo sulla tenuta del governo ci pensa Luigi Di Maio: "Quel decreto va votato, altrimenti non possiamo chiedere di rispettare il contratto di governo".Continua a leggere

'O il decreto sicurezza passa o salta tutto' - Salvini - : Roma, 20 nov., askanews, - 'Sono convinto che il Dl Sicurezza sarà approvato il 3 dicembre oppure salta tutto'. Lo ha detto stamani il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in piazza del Viminale ...

Salvini : Dl sicurezza entro 3/12 o salta tutto. Di Maio : Saremo leali - : Il ministro dell'Interno tira dritto sul decreto dopo le polemiche di ieri per la decisione di 19 deputati M5s di scrivere al capogruppo per chiedere modifiche al testo. "Con Di Maio andiamo d'amore e ...

Dl sicurezza - la minaccia di Salvini : "Ok entro il 3 dicembre o salta tutto" : Dopo i nuovi malumori emersi nel M5s anche alla Camera, il vicepremier e ministro dell'Interno ha sottolineato: "Mi rifiuto di pensare che qualcuno voglia tornare indietro". Di Maio: "Lealtà"

Decreto sicurezza : Salvini si approva entro il 3 dicembre o salta tutto : "Il Decreto Sicurezza serve al Paese, sono convinto che passera' entro il 3 dicembre oppure salta tutto e mi rifiuto di pensare che qualcuno voglia tornare indietro": è l'avvertimento lanciato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine della firma di un protocollo d'intesa per la raccolta del sangue tra Donatori nati, Polizia di Stato e Vigili del fuoco. Salvini ha minimizzato i contrasti con ...

Salvini : ok a dl sicurezza - o salta tutto : 9.25 "Il dl sicurezza serve al Paese e passerà entro il 3 dicembre, o salta tutto e mi rifiuto di pensare che qualcuno voglia tornare indietro". Lo ha detto Salvini a margine della presentazione di un'iniziativa per la donazione di sangue in Piazzale del Viminale. Poi,sulla Manovra:"Stiamo mettendo sangue nelle arterie degli italiani salassati in passato pure per colpa di scelte europee sbagliate e sono sicuro che Europa, mercati,agenzie di ...

L'avvertimento di Salvini : "Non passa dl sicurezza? Il 3 dicembre salta tutto" : Matteo Salvini manda un avvertimento chiaro alla fronda pentastellata che sta cercando in tutti i modi di sabotare il dl Sicurezza. Il titolare del Viminale è stufo dei continui sgambetti che arrivano ...

Salvini avverte i Cinquestelle 'Sì al decreto sicurezza o salta tutto' : 'Il Dl sicurezza serve al Paese e passerà entro il 3 dicembre o salta tutto e mi rifiuto di pensare che qualcuno voglia tornare indietro'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine ...