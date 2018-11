Dl Sicurezza | ' O si approva entro il 3 dicembre o salta tutto' dice Salvini Di Maio | ' I

Dl Sicurezza - Matteo Salvini : 'Approvarlo entro il 3 dicembre o salta la legge' : Dopo i nuovi malumori nel M5s per il dl sicurezza, il vicepremier Matteo Salvini ha affermato lapidario: "Il testo serve al Paese e passerà entro il 3 dicembre , o salta tutto ". "Mi rifiuto di ...

Decreto Sicurezza - dallo stop al permesso umanitario al taglio degli Sprar : cosa prevede il testo approvato al Senato : stop al permesso umanitario, riduzione degli Sprar, ma anche interventi per la pubblica Sicurezza e contro la criminalità organizzata. Il Decreto bandiera del ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ricevuto il primo via libera al Senato grazie al voto di fiducia. Il Decreto legge Sicurezza e Immigrazione si compone di tre parti: la prima riguarda la gestione dell’immigrazione vera e propria, la seconda la pubblica Sicurezza e la terza la ...

Il Senato approva il decreto Sicurezza - 5 grillini non votano. Salvini esulta : “Avanti 5 anni” : Il governo incassa la fiducia al Senato sul decreto sicurezza e immigrazione senza sorprese. A differenza dei timori interni alla maggioranza che hanno caratterizzato i giorni antecedenti al voto, l’aula di Palazzo Madama ha dato il via libera al maxi-emendamento del governo, sostitutivo del disegno di legge di conversione del decreto, con 163 voti...

