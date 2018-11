Dl sicurezza | Conte | “Se necessario | metteremo la fiducia”

Dl sicurezza - Conte : "Se necessario porremo la fiducia" : "Se necessario porremo la fiducia" sul dl sicurezza , ma "al momento non è all'ordine del giorno. Il decreto è in fase avanzata per quanto riguarda l'iter legislativo. E' il momento di operare una ...

Dl sicurezza - Conte : ben studiato ma se necessario porremo fiducia : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, afferma che il governo valuterà se porre la questione di fiducia sul decreto Sicurezza. "Vedremo. Se necessario, porremo la fiducia", ha detto Conte. Il decreto, ha aggiunto, è "studiato e ristudiato, ben lavorato". Nel pomeriggio Conte è arrivato al Quadraro, periferia di Roma, dove stamane sono state sgomberate e confiscate alcune ville ...

Salvini : 'Prima si vota dl sicurezza - poi vedo Conte e Di Maio su prescrizione' : Sul provvedimento cavallo di battaglia del ministro dell'Interno il governo ha posto la fiducia, il voto domattina al Senato, prima del vertice chiarificatore -

Scontro su prescrizione e sicurezza - Conte convoca i due leader : voto congelato fino al vertice : «Senza la riforma sulla prescrizione è meglio far attendere il voto di fiducia sul decreto sicurezza», prometteva ieri sera di ribadire al presidente del Consiglio il ministro...

Gregorio De Falco contesta il decreto sicurezza ma assicura : 'Non sono un dissidente' : "sono nato in un Paese libero e, se possibile, vorrei rimanerci". Con queste parole si apre a W l'Italia , in onda su Rete 4 , l'intervista a Gregorio De Falco , il comandante che ordinò a Schettino ...

Dl sicurezza - Conte mette in riga i grillini : "Rispettare il contratto di governo" : Parola d"ordine: "Attenersi al contratto di governo". Così il premier Giuseppe Conte, di fronte allo spettro di una fronda pentastellata pronta a pugnalare alle spalle Salvini sul Dl sicurezza, mette in riga il M5S."Le osservazioni critiche sono benvenute ma c'è un momento in cui bisogna fare una sintesi. I parlamentari che si riconoscono nella maggioranza devono assumere un atteggiamento di consapevolezza e responsabilità" attenendosi "al ...

Governo - allarme decreto sicurezza : verso ipotesi voto di fiducia | Conte : serve sintesi politica e responsabilità : Il decreto legge sicurezza "si espone a un dibattito in aula e quindi ci possono essere delle osservazioni critiche che sono benvenute, ma poi ci deve essere un momento di sintesi politica e tutti ...

Corte Conti : 'I margini di sicurezza del debito sono molto contenuti' : ... circa 400 miliardi, , la minaccia di innescare un circolo vizioso tra costo e incidenza del debito, con ripercussioni sull'economia reale, è sempre presente'. ore 12.30 Juncker: 'L'incontro con Fico ...

Stretta su richiedenti asilo - ma non solo. Ecco i contenuti del dl sicurezza : Previsto anche il Daspo negli ospedali con l'allontanamento forzato di chi aggredirà o impedirà il lavoro di medici e infermieri -

Decreto sicurezza - Mattarella firma ma scrive a Conte e mette paletti : rispettare la Costituzione sui migranti : Via libera ma con paletti Dopo 10 giorni dal varo in Consiglio dei ministri il tormentato Decreto sicurezza vede la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma il capo dello...

Mattarella firma il decreto sicurezza e scrive a Conte : "Sui migranti rispettare la Costituzione" : Il presidente della Repubblica ha emanato il decreto legge in materia di sicurezza e Immigrazione. Contestualmente ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte in cui si richiama ai "valori della Costituzione" con riferimento al "rispetto degli obblighi internazionali" del nostro Paese