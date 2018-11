Diana Bracco : "Forte social responsibility di imprese che investono in cultura" : Napoli, 20 nov. (AdnKronos) - "Investire sulla cultura ha molto senso. Questa settimana della cultura di Confindustria dimostra che le imprese impegnate negli investimenti in cultura sono aziende sane, che hanno una forte social responsibility e sono, dunque, imprese che quindi contribuiscono ancora

Diana Bracco : "Forte social responsibility di imprese che investono in cultura" : ... la diagnostica per immagini applicata al patrimonio culturale', il convegno, organizzato proprio da Fondazione Bracco , che si è svolto questa mattina nella sala Archimede di Città della scienza, a ...

Fisco - in appello ridotta pena a Diana Bracco grazie a prescrizione e norma su appropriazione indebita : La Corte d’appello di Milano ha ridotto da 2 anni a 1 anno e 9 mesi la condanna di Diana Bracco, ex vicepresidente di Confindustria ed ex presidente di Expo 2015 spa, che era accusata di frode fiscale e appropriazione indebita in qualità di presidente del cda della Bracco spa. In particolare, infatti, una parte dell’imputazione fiscale è stata cancellata in secondo grado dalla prescrizione, mentre da quella di appropriazione indebita Bracco è ...