Di Maio | operazione Quadraro prima nella storia | complimenti a Raggi

SCENARIO/ Salvini e Di Maio fermano l'operazione "Savona-bis" del Colle (per ora) : E' scontro Mattarella-Salvini: il Capo dello Stato ha detto che la manovra dovrà rispettare i vincoli di bilancio, Salvini ha detto che non gli importa. E Di Maio idem. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 06:00:00 GMT)