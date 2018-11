Di Maggio | 30 giorni per demolizione 8 ville | sequestrata droga e contanti

romadailynews

(Di martedì 20 novembre 2018) Roma – “Proseguiranno h24 per circa 30le operazioni di abbattimento delle ottosu cui c’era un provvedimento che non era mai stato eseguito. In fase di sgombero degli alloggi sono stati trovati circa 35/40 residenti tra cui alcuni minori. Nessuno ha opposto resistenza, tranne in due casi in cui ci sono state delle contestazioni. In un’abitazione abbiamo trovato alcune dosi di cocaina e alcuniche i colleghi hanno sequestrato. Si stanno provvedendo ai traslochi. C’e’ una ditta che ha vinto un appalto e che procedera’ all’abbattimento”. A dirlo e’ stato il Comandante della Polizia di Roma Capitale, Antonio Di, durante una conferenza stampa nella sede del VII Municipio. “Ringrazio tutti gli uomini impegnati nelle operazioni da questa mattina all’alba. E ringrazio anche il sindaco e il ...