De Angelis racconta Castel Volturno à la Kusturica ma col cattolicesimo

ilnapolista

: RT @matteosalvinimi: ??Stanno facendo di tutto per BOICOTTARE #RedLand (Rosso Istria), il film che racconta la tragedia delle #FOIBE, il mas… - giulio_angelis : RT @matteosalvinimi: ??Stanno facendo di tutto per BOICOTTARE #RedLand (Rosso Istria), il film che racconta la tragedia delle #FOIBE, il mas… - giulio_angelis : @gasparripdl Abbiamo visto tutti che dopo quel gesto di esultanza #Toninelli ha ringraziato l’assemblea a mani cong… - giulio_angelis : RT @virginiaraggi: Ciò che è successo ad Ostia al giornalista @Raitre #report @FedericoRuffo è Gravissimo. Solidarietà a lui e la sua famig… -

(Di martedì 20 novembre 2018) “Il vizio della speranza” Ti è venuta questa stronzata della speranza Addiritturanel titolo. Quasi doverosamente, aggiungiamo. “Il vizio della speranza” è un film vero. Ci sarebbe da dividersi e scannarsi sul finale che il regista a fine proiezione al Modernissimo (nemmeno alle presentazioni lasciano scorrere i titoli di coda senza accendere le luci) spiega con un intento politico: provare a cambiare la propria vita senza cambiare luogo. Edoardo Desforna un’altra opera potente – come lo fu Indivisibili, probabilmente più di Indivisibili – e la ambienta ancora una volta a. Che è sempre più meta di registi – anche Garrone l’ha eletta a terra d’ispirazione. Ma Desi addentra, ci abita, indaga, svela un habitat. Marina Confalone I maschi non ci sono Desbatte in faccia allo spettatore un mondo che ...