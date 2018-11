Ddl anticorruzione - maggioranza battuta : passa l'emendamento sul peculato. Ira M5S : Governo battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl anticorruzione. Il capogruppo M5S Francesco D'Uva ha chiesto la sospensione della seduta. Il presidente...

Ddl anticorruzione - il governo battuto alla Camera durante voto segreto - Ira Salvini : 'La linea la decido io' : Il governo è stato battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl anticorruzione. La Lega ha votato contro il M5s sull'emendamento 1.272 che ridefinisce in modo restrittivo ...

Ddl anticorruzione - governo battuto in aula Camera : Roma, 20 nov., askanews, - Il governo è stato battuto in aula alla Camera su un emendamento al ddl anticorruzione, presentato da Catello Vitiello, deputato eletto con M5s ora al gruppo Misto. I sì ...

Ddl anticorruzione - Salvini : voto in aula assolutamente sbagliato : Roma, 20 nov., askanews, - 'voto in aula assolutamente sbagliato. La posizione della Lega la stabilisce il segretario. Provvedimento arriverà alla fine come concordato dalla maggioranza': lo ha ...

Governo battuto sul voto segreto al Ddl Anticorruzione. M5s : "Fatto gravissimo" : La maggioranza è stata battuta nell'Aula della Camera su una votazione a scrutinio segreto. L'emendamento che ha mandato sotto Governo e maggioranza, che avevano dato parere contrario, è a prima firma dell'ex M5s ora al Misto, Catello Vitiello, e riguarda il reato di peculato, stesso tema su cui la scorsa settimana la maggioranza si era divisa in commissione, con al Lega a favore della riduzione della portata del reato di peculato ...

Ddl anticorruzione - maggioranza sotto - ira M5s contro la Lega. Salvini : hanno sbagliato - la linea la do io : Governo battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl anticorruzione. Il capogruppo M5S Francesco D'Uva ha chiesto la sospensione della seduta. Il presidente...

Ddl anticorruzione - maggioranza sotto - ira M5s contro la Lega. Salvini : hanno sbagliato - la linea la do io : Governo battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl anticorruzione. Il capogruppo M5S Francesco D'Uva ha chiesto la sospensione della seduta. Il presidente...

Ddl anticorruzione - maggioranza battuta sul voto segreto. M5s : "Fatto gravissimo" : La maggioranza è stata battuta nell'Aula della Camera su una votazione a scrutinio segreto. L'emendamento che ha mandato sotto governo e maggioranza, che avevano dato parere contrario, è a prima firma dell'ex M5s ora al Misto, Catello Vitiello, e riguarda il reato di peculato, stesso tema su cui la scorsa settimana la maggioranza si era divisa in commissione, con al Lega a favore della riduzione della portata del reato di peculato ...

Ddl anticorruzione - maggioranza battuta nel voto segreto : Fico sospende i lavori : Governo battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl anticorruzione. Il capogruppo M5S Francesco D'Uva ha chiesto la sospensione della seduta. Il presidente...

Ddl anticorruzione - maggioranza battuta nel voto segreto : Fico sospende i lavori : Governo battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl anticorruzione. Il capogruppo M5S Francesco D'Uva ha chiesto la sospensione della seduta. L'emendamento...

Anticorruzione - testo Ddl lunedì in Aula : 14.44 Si è concluso il lavoro delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia sul ddd Anticorruzione. La discussione generale comincerà in Aula lunedì. "Un lavoro complesso che mira a rafforzare le sanzioni per i corrotti e gli strumenti investigativi per stanarli", dicono Giulia Sarti e Giuseppe Brescia del M5S, presidenti delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Montecitorio. "L'obiettivo deve essere sempre l'interesse dei ...

Ddl anticorruzione - ok Commissioni : 00.03 Le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera hanno concluso l'esame del Ddl Anticorruzione e hanno dato mandato al relatore. L'approdo del provvedimento in Aula è fissato per lunedì prossimo alle 13. Polemiche sui lavori da parte del Pd. E tensioni nella maggioranza in tema di donazioni ai partiti e in particolare sulla trasparenza. Dietrofront sull' emendamento che aumentava da 500 euro a 2000 euro annui la soglia ...

Ddl anticorruzione - scontro nel governo : M5s e Lega litigano sui fondi ai partiti : Ancora uno scontro nella maggioranza tra M5s e Lega sul disegno di legge Anticorruzione: i due partiti che formano il governo litigano sui fondi ai partiti e sulla soglia che si può donare senza che vengano pubblicati i nomi dei donatori. Intanto, dal disegno di legge è sparita la norma blinda-Casaleggio.Continua a leggere

Ddl anticorruzione - salta norma pro Casaleggio : M5s vota sì : Roma, 16 nov., askanews, - salta dal Ddl anticorruzione la norma che era stata ribattezzata pro-Casaleggio: ieri a tarda sera, all'unanimità, le commissioni riunite Affari Costituzionali e giustizia ...