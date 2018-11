Ddl anticorruzione | maggioranza battuta nel voto segreto | Fico sospende i lavori

Anticorruzione - testo Ddl lunedì in Aula : 14.44 Si è concluso il lavoro delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia sul ddd Anticorruzione. La discussione generale comincerà in Aula lunedì. "Un lavoro complesso che mira a rafforzare le sanzioni per i corrotti e gli strumenti investigativi per stanarli", dicono Giulia Sarti e Giuseppe Brescia del M5S, presidenti delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Montecitorio. "L'obiettivo deve essere sempre l'interesse dei ...

Ddl anticorruzione - ok Commissioni : 00.03 Le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera hanno concluso l'esame del Ddl Anticorruzione e hanno dato mandato al relatore. L'approdo del provvedimento in Aula è fissato per lunedì prossimo alle 13. Polemiche sui lavori da parte del Pd. E tensioni nella maggioranza in tema di donazioni ai partiti e in particolare sulla trasparenza. Dietrofront sull' emendamento che aumentava da 500 euro a 2000 euro annui la soglia ...

Ddl anticorruzione - scontro nel governo : M5s e Lega litigano sui fondi ai partiti : Ancora uno scontro nella maggioranza tra M5s e Lega sul disegno di legge Anticorruzione: i due partiti che formano il governo litigano sui fondi ai partiti e sulla soglia che si può donare senza che vengano pubblicati i nomi dei donatori. Intanto, dal disegno di legge è sparita la norma blinda-Casaleggio.Continua a leggere

Ddl anticorruzione - salta norma pro Casaleggio : M5s vota sì : Roma, 16 nov., askanews, - salta dal Ddl anticorruzione la norma che era stata ribattezzata pro-Casaleggio: ieri a tarda sera, all'unanimità, le commissioni riunite Affari Costituzionali e giustizia ...

Ddl anticorruzione - Lega : "Così non va" : Tensione tra Lega e Movimento 5 Stelle sul ddl anticorruzione , attualmente al vaglio delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Montecitorio. A scatenare l'ira del Carroccio è stato il ...

Ddl anticorruzione - stallo in commissioni Camera su norma partiti : Roma, 16 nov., askanews, - Slitta l'avvio dei lavori sul Ddl anticorruzione in commissioni riunite Affari Costituzionali e giustizia della Camera: la seduta era convocata per le 11 ma il governo ha ...

Ddl anticorruzione : ok prescrizione - arresto in flagranza per corrotti - : Continua l'esame delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera. Passa, nella formulazione voluta dal M5S, la misura che introduce la sospensione della prescrizione dopo la sentenza ...

Ddl anticorruzione - esame commissioni Camera prosegue in notturna : Roma, 15 nov., askanews, - prosegue in notturna l'esame del ddl anticorruzione in commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera. Dopo aver approvato gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 ...

Ddl anticorruzione - ok a prescrizione in vigore dal 2020. Peculato - Pd attacca : 'Legge ad personam per Molinari e Rixi' : Le commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera hanno approvato l'emendamento riformulato sulla prescrizione che ne determina l'entrata in vigore dal primo gennaio 2020 . Sull'...

Ddl anticorruzione - l’emendamento che salva i leghisti dall’accusa di peculato : Un emendamento al disegno di legge anticorruzione, proposto dai parlamentari leghisti, potrebbe salvare alcuni esponenti del Carroccio dall'accusa di peculato. A denunciare la richiesta di modifica del testo è la deputata del Pd, Alessia Morani. L'emendamento escluderebbe dall'accusa di peculato chi può dimostrare che la sua azione è stata svolta sulla base di un regolamento di un ente locale.Continua a leggere

Ddl anticorruzione - in commissione primo via libera al daspo per i corrotti : C’è il primo via libera al daspo a vita per i condannati per corruzione. Le commissioni Affari costituzionali e giustizia della Camera hanno approvato la norma del ddl Anticorruzione, il provvedimento che nei giorni scorsi ha provocato non poche tensioni dentro il governo e in particolare sul tema della prescrizione. Tra le altre cose oggi è stato approvato anche un emendamento che stabilisce una diminuzione delle sanzioni in caso di ...

Prescrizione - Bonafede 'Nessun cedimento a Salvini. La riforma sarà approvata con il Ddl anticorruzione' : Prova a rivendicare il successo della mediazione di ieri, Alfonso Bonafede. Il ministro della Giustizia parla dell'intesa sulla Prescrizione ospite di Circo Massimo, su Radio Capital. E rassicura sui ...

Ddl anticorruzione - slitta di una settimana approdo in aula : Roma, 8 nov., askanews, - slitta di una settimana l'approdo in aula alla Camera del ddl anticorruzione: lunedì 19 novembre si svolgerà la discussione generale, martedì 20 pomeriggio inizieranno le ...