Ddl anticorruzione | governo battuto in aula Camera

Ddl anticorruzione - Salvini : voto in aula assolutamente sbagliato : Roma, 20 nov., askanews, - 'voto in aula assolutamente sbagliato. La posizione della Lega la stabilisce il segretario. Provvedimento arriverà alla fine come concordato dalla maggioranza': lo ha ...

Governo battuto sul voto segreto al Ddl Anticorruzione. M5s : "Fatto gravissimo" : La maggioranza è stata battuta nell'Aula della Camera su una votazione a scrutinio segreto. L'emendamento che ha mandato sotto Governo e maggioranza, che avevano dato parere contrario, è a prima firma dell'ex M5s ora al Misto, Catello Vitiello, e riguarda il reato di peculato, stesso tema su cui la scorsa settimana la maggioranza si era divisa in commissione, con al Lega a favore della riduzione della portata del reato di peculato ...

Ddl anticorruzione - maggioranza sotto - ira M5s contro la Lega. Salvini : hanno sbagliato - la linea la do io : Governo battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl anticorruzione. Il capogruppo M5S Francesco D'Uva ha chiesto la sospensione della seduta. Il presidente...

Ddl anticorruzione - maggioranza battuta sul voto segreto. M5s : "Fatto gravissimo" : La maggioranza è stata battuta nell'Aula della Camera su una votazione a scrutinio segreto. L'emendamento che ha mandato sotto governo e maggioranza, che avevano dato parere contrario, è a prima firma dell'ex M5s ora al Misto, Catello Vitiello, e riguarda il reato di peculato, stesso tema su cui la scorsa settimana la maggioranza si era divisa in commissione, con al Lega a favore della riduzione della portata del reato di peculato ...

Ddl anticorruzione - maggioranza battuta nel voto segreto : Fico sospende i lavori : Governo battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl anticorruzione. Il capogruppo M5S Francesco D'Uva ha chiesto la sospensione della seduta. Il presidente...

Anticorruzione - testo Ddl lunedì in Aula : 14.44 Si è concluso il lavoro delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia sul ddd Anticorruzione. La discussione generale comincerà in Aula lunedì. "Un lavoro complesso che mira a rafforzare le sanzioni per i corrotti e gli strumenti investigativi per stanarli", dicono Giulia Sarti e Giuseppe Brescia del M5S, presidenti delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Montecitorio. "L'obiettivo deve essere sempre l'interesse dei ...

Ddl anticorruzione - ok Commissioni : 00.03 Le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera hanno concluso l'esame del Ddl Anticorruzione e hanno dato mandato al relatore. L'approdo del provvedimento in Aula è fissato per lunedì prossimo alle 13. Polemiche sui lavori da parte del Pd. E tensioni nella maggioranza in tema di donazioni ai partiti e in particolare sulla trasparenza. Dietrofront sull' emendamento che aumentava da 500 euro a 2000 euro annui la soglia ...

Ddl anticorruzione - scontro nel governo : M5s e Lega litigano sui fondi ai partiti : Ancora uno scontro nella maggioranza tra M5s e Lega sul disegno di legge Anticorruzione: i due partiti che formano il governo litigano sui fondi ai partiti e sulla soglia che si può donare senza che vengano pubblicati i nomi dei donatori. Intanto, dal disegno di legge è sparita la norma blinda-Casaleggio.Continua a leggere

Ddl anticorruzione - salta norma pro Casaleggio : M5s vota sì : Roma, 16 nov., askanews, - salta dal Ddl anticorruzione la norma che era stata ribattezzata pro-Casaleggio: ieri a tarda sera, all'unanimità, le commissioni riunite Affari Costituzionali e giustizia ...

Ddl anticorruzione - Lega : "Così non va" : Tensione tra Lega e Movimento 5 Stelle sul ddl anticorruzione , attualmente al vaglio delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Montecitorio. A scatenare l'ira del Carroccio è stato il ...

Ddl anticorruzione - stallo in commissioni Camera su norma partiti : Roma, 16 nov., askanews, - Slitta l'avvio dei lavori sul Ddl anticorruzione in commissioni riunite Affari Costituzionali e giustizia della Camera: la seduta era convocata per le 11 ma il governo ha ...

Ddl anticorruzione : ok prescrizione - arresto in flagranza per corrotti - : Continua l'esame delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera. Passa, nella formulazione voluta dal M5S, la misura che introduce la sospensione della prescrizione dopo la sentenza ...