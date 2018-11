Dalle banche alle Poste | la stangata sui conti correnti

Truffati Dalle banche - emendamento alla manovra : “Potranno sempre fare causa” : I risparmiatori potranno sempre “agire” in giudizio per il risarcimento di quella parte del danno che non viene rimborsata dal Fondo ad hoc previsto dalla manovra. Dopo le proteste dell’Associazione Vittime del Salva-banche, il governo vuole correre ai ripari nei confronti di chi ha perso soldi investiti in obbligazioni e azioni delle banche liquidate o “risolte”, cancellando lo “scudo” per gli istituti e le autorità di vigilanza. ...

Carige sarà salvata Dalle altre banche - ma i principali azionisti non parteciperanno all’operazione : Carige, la banca genovese da anni in gravi difficoltà, sarà salvata dalle altre banche italiane che acquisteranno un’obbligazione Carige da 320 milioni di euro che potrà essere in futuro convertita in azioni. Pietro Modiano, presidente della banca, ha definito l’operazione

Carige - aumento di capitale da 400 milioni e bond finanziato Dalle banche italiane : Nuovo aumento di capitale da 400 milioni in arrivo per Banca Carige. Il consiglio di amministrazione in programma lunedì 12 novembre varera, secondo fonti finanziarie non confermate ufficialmente, un’ampia operazione di rafforzamento patrimoniale che si strutturerà in due fasi nell’ambito di un piano unitario...

Truffati Dalle banche - il governo : “Pronti a correggere la manovra in base alle osservazioni delle associazioni” : Dopo le proteste, il governo promette ai risparmiatori che hanno perso soldi investiti in obbligazioni e azioni delle banche liquidate o “risolte” di modificare i paletti sul ristoro e di cancellare lo “scudo” per gli istituti e le autorità di vigilanza. Che, stando alla formulazione attuale, non potrebbero subire azioni legali da parte di chi incassa il rimborso del 30%. I sottosegretari all’Economia Massimo Bitonci e ...

La rabbia dei truffati Dalle banche contro lo scudo nella manovra. Il governo rievoca la manina e promette il dietrofront : "Quando siete venuti a chiedere il voto la cortesia l'avevate. Lei oggi non ha neppure la cortesia di ascoltare chi i voti ve li ha portati". Ministero dell'Economia, ore 13. Da una sedia del tavolo convocato dal governo con le associazioni dei truffati dalle banche si alza Andrea Arman, presidente del coordinamento dei soci degli istituti veneti. L'accusa - come si evince dal video pubblicato in esclusiva da Huffpost - è rivolta al ...

Dalle promesse al decreto - ecco cosa c’è (e cosa manca) nelle nuove norme per i risarcimenti ai risparmiatori delle banche : Fondo per i ristori ampliato da 100 milioni a 1,5 miliardi, commissioni arbitrali che diventano dieci Dalle due attuali per gestire le pratiche, platea ampliata anche da chi ha acquistato titoli Dalle banche controllate e non solo Dalle capogruppo. Sono le novità principali previste nella manovra per risarcire i risparmiatori rimasti coinvolti nei...

I truffati Dalle banche protestano : "Traditi da M5S-Lega - nulla di diverso dal Pd" : Le promesse del Movimento 5 Stelle e della Lega per le vittime del Salvabanche sono state tradite, la norma di legge sui rimborsi non prevede niente di diverso da quello che ha detto e fatto il Pd. È quanto scrive l'Associazione delle Vittime del Salvabanche in una nota."Hanno preso un sacco di voti promettendo che avrebbero ridato a tutti, indistintamente, l'intero ammontare del loro investimento perduto, e finalmente, dopo mesi di ...

Lo spread resta una mina vagante - super crescita e manovra non convincono. Dalle banche l'alert al governo : I toni saranno diversi e sfumati tra di loro, ma ci sono due considerazioni comuni di peso che domani, in occasione della Giornata del risparmio - la vetrina del mondo bancario - balzeranno fuori Dalle relazioni di Bankitalia, Abi e delle Fondazioni. Lo spread innanzitutto: preoccupa, resta mina vagante e soprattutto può mettere in grande sofferenza le banche più piccoli e fragili. È un alert che sarà lanciato al ...

Video : deciso rimbalzo per la borsa italiana questa mattina - trainata Dalle banche : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria fatto sapere che il governo e' pronto a intervenire in caso di tensioni sul settore del credito causate da uno spread in crescita, si fanno ipotesi secondo ...

Emmanuele Emanuele - l'ultimo filantropo : 'Ci siamo emancipati Dalle banche - non sentiamo la crisi' : ... dopo aver dato vita nel 2002 e sostenuto in via esclusiva l' Orchestra sinfonica di Roma, composta da tutti giovani, e che tante soddisfazioni ci ha riservato, facendosi apprezzare nel mondo ...

Piazza Affari rincuorata Dalle parole di Tria su spread e banche : Milano. Piazza Affari apre in rosso sulla scia della brutta cadita di ieri (-16 per cento) e poi reagisce passando in territorio positivo, alla vigilia del pronunciamento dell'agenzia di rating Standard & Poor's, dalla quale potrebbe arrivare un nuovo declassamento del debito pubblico italiano, e in

Napoli : rapinavano banche passando Dalle fogne - 12 arresti : I carabinieri a Napoli smantellano una banda di 12 uomini, aiutati da un dipendente del Comune e da una guardia giurata, che rapinava in banche arrivando nei locali attraverso le fogne. Arrestata nella notte una 'banda del buco' su mandato del gip partenopeo che contesta a vario titolo i reati di associazione a delinquere, detenzione e porto illegali di armi, rapina, furto aggravato e ricettazione. La banda si dedicava a rapine e furti ...

