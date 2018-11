Dal Canto al mambo | con i musical è già Natale

Napoli - Dall’allora magistrato Raffaele Cantone all’ex presidente della Campania Caldoro : tutti i “nemici” di Lucio Varriale : Il ‘metodo Varriale’ esiste ancora. A distanza di quasi venti anni dai volantini disseminati a Napoli per calunniare il giovane pm Raffaele Cantone che indagava sulla compagnia assicurativa Themis e sui miliardi di lire dirottati su conti a lui riconducibili, hanno di nuovo arrestato l’avvocato Lucio Varriale. Stavolta nella qualità di editore di fatto di Julie Italia Tv, e le circostanze non si discostano molto da quelle di allora. La Procura ...

Dalla Sardegna a Breaking Bad : il canto tradizionale sardo sbarca ad Albuquerque - in New Mexico : Uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati all'etnomusicologia in New Mexico, quest'anno dedica uno dei focus principali al canto sardo tradizionale. L'appuntamento con il canto a cuncordu di Scano di Montiferro, in provincia di Oristano, è per venerdì 16 novembre all'Outpost Performance Space di Albuquerque.Continua a leggere

Si sveglia Dal coma dopo 12 anni e trova l’anziana madre accanto a lui : “Non l’ha mai lasciato” : La storia di Wang Shubao e della mamma Wei Mingying arriva dalla Cina. L'uomo nel 2006 è finito in coma in seguito a un gravissimo incidente automobilistico. La mamma è rimasta sempre accanto a lui, lo ha accudito e si è indebitata per le spese mediche ma finalmente dopo 12 anni lo ha visto riaprire gli occhi.Continua a leggere

Le cantore Dalla Toscana al Mondintero in scena : Nel cartellone principale 11 spettacoli che da novembre a maggio si avvicenderanno sul palcoscenico; dalla prosa, alla musica, alla comicità, all'impegno sociale, alla tradizione popolare, all'ironia:...

Anticorruzione - segnalazione di Cantone sulle concessioni pubbliche : Dal gas alle autostrade - “troppe anomalie e criticità” : “Fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore”. Tradotto: concessioni scadute, dati divergenti, situazioni di monopolio di fatto. Parola dell’Autorità nazionale Anticorruzione, che ha inviato al governo e al Parlamento un atto di segnalazione sui Concessionari pubblici. Il documento, a firma del presidente Raffaele Cantone, è particolarmente duro nel descrivere la ...

GR : Disentis - 1 mln Dal Cantone per resort con ostello

A Fano e Pesaro la I edizione di Via del Canto : il Festival Internazionale delle Musiche Dal Mondo : Prende il via il 1 Novembre la prima edizione di Via del Canto, il Festival Internazionale delle Musiche dal Mondo. Le città marchigiane di Fano e Pesaro saranno il palcoscenico di artisti internazionali. Arriveranno nelle città adriatiche l'attivista politica, performer pakistana Sheema Kermani e la senegalese Coumba Gallo, per un Festival che racconta l'integrazione attraverso la musica.Continua a leggere

Bologna : Lucia - accecata Dal sole - si schianta e muore a 19 anni accanto al suo fidanzato : Lucia Ricci, 19 anni, è morta ieri pomeriggio dopo essersi schiantata contro un'altra auto che proveniva dal senso opposto. accanto a lei viaggiava il fidanzato, che fortunatamente è rimasto illeso.Continua a leggere

Giorico : 'Gol del pari irregolare'. Dal Canto : 'Meno brillanti - ma complimenti ai ragazzi' : Non sono mancate le proteste a fine partita. Il gol di Buglio che è valso il pari ha portato in sala stampa tutta l'amarezza dell'Arzachena nelle parole di Mauro Giorico. ' Avremmo meritato almeno un ...

Al Bano Carrisi conferma il ritiro Dalle scene : 'Non canto più' : Lo aveva annunciato qualche mese fa nel salotto di 'Porta a Porta' condotto da Bruno Vespa. Ora, a distanza di tempo Al Bano Carrisi ha definitivamente confermato che dal prossimo anno smettera' di cantare. In questi giorni il popolare cantautore salentino è tornato al centro della ribalta per un presunto rumor che lo vedrebbe di nuovo insieme a Loredana Lecciso [VIDEO]. L'indiscrezione è stata lanciata da Riccardo Signoretti durante una puntata ...

MICHELE GAZICH/ "Temuto come grido - atteso come canto" : voci Dall’ospeDale di San Servolo : Il nuov disco dell'apprezzat violinista MICHELE GAZICH indaga sui documenti autografi dei malati di mente dell'ospedale psichiatrico di San Servolo. WALTER GATTI(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 07:19:00 GMT)MICHELE GAZICH/ "Una storia di mare e di sangue": musica per cuori puriMICHELE GAZICH/ "La Via del Sale": intervista all'artigiano della musica