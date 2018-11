Da maggio 2019 cambia il paradigma sulle unità di misura

Da maggio 2019 cambiano le unità di misura - saranno universali e costanti : ... hanno votato e approvato la revisione del Sistema di misurazione fondato su sette unita' di base, oggi usato da oltre 100 Stati che rappresentano il 98% dell'economia mondiale. ' Per la prima volta ...

Potenza. Elezioni regionali il 26 maggio 2019 insieme alle europee : I lucani dovranno attendere il 26 maggio 2019 per eleggere i nuovi organi di Governo della Regione. Il vice Governatore

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : sesta giornata. Novara nuova capolista - Casalmaggiore crolla a Scandicci : Novara è la nuova capolista della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile in attesa del posticipo di domani tra Busto Arsizio e Firenze dove le Farfalle, in caso di successo, si riprenderebbero la vetta solitaria della classifica. Questo è il verdetto più importante del pomeriggio riservato alla sesta giornata del massimo campionato. Le piemontesi, infatti, sconfiggono Filottrano per 3-1 e approfittano al meglio del netto ko dell’ormai ex ...

Volley femminile - serie A1 2018-2019 sesta giornata : impegni tosti per le “capolista a sorpresa” Busto e Casalmaggiore : C’è una coppia al comando del massimo torneo tricolore e di questa coppia, al momento, non fa parte né Conegliano, né Novara. La colpa è di un calendario un po’ ballerino in queste prime settimane di campionato ma anche di qualche distrazione di troppo delle novaresi nell’ultimo turno. Sta di fatto che le capolista “a sorpresa” o “per caso” che dir si voglia Casalmaggiore e Busto Arsizio si godono il magic moment e non vogliono ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : Busto Arsizio batte Chieri e aggancia Casalmaggiore in testa : Busto Arsizio ha agganciato Casalmaggiore in testa alla classifica della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Le Farfalle hanno sconfitto Chieri a domicilio con un netto e rapido 3-0 (25-20; 25-12; 25-19) nel posticipo della quinta giornata di campionato, hanno infilato il quarto successo in campionato confermando la propria imbattibilità (hanno già osservato il turno di riposo) e si confermano al comando con lo stesso numero di punti delle ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : quinta giornata. Casalmaggiore capolista! Conegliano vince - Novara si salva : Questa sera si è giocata la quinta giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile, secondo turno infrasettimanale per il massimo campionato italiano che si avvicina al giro di boia del girone di andata. Questa volta Scandicci, tra le favorite per il titolo, ha osservato un turno di riposo mentre per il resto c’è stato grande spettacolo con anche diversi colpi di scena. Casalmaggiore non si ferma più, infila la quarta vittoria ...

Universiadi - ecco l'Unisa Stadium : c'è la firma - pronto a maggio 2019 : L'Universiade è un'occasione unica per far conoscere i nostri territori ad atleti e tifosi che arriveranno dai 170 paesi del mondo e per mostrare quanto questa università sia un posto accogliente. ...

Elezioni Europee 2019 - Manfred Weber sarà il candidato del Ppe : “Avremo la maggioranza all’europarlamento” : sarà il tedesco Manfred Weber a rappresentare il Partito popolare europeo alle Elezioni del prossimo maggio. Dato già per favorito, Weber ha battuto lo sfidante finlandese Alex Stubb, aggiudicandosi il 79,2% dei voti. Il tedesco è stato così designato “Spitzenkandidat“, ovvero capolista della destra europea, durante il congresso del partito a Helsinki. A maggio correrà per la successione a Jean-Claude Juncker alla guida della ...

Manovra - Svimez : Effetti nel 2019 maggiori al Sud che nel Centro-Nord : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Elezioni europee - maggio 2019 : né con Salvini né con Calenda. Ma poi cosa resta? : Provando a fare un ragionamento nello spazio stretto del post. L’aspetto che problematizza in misura angosciante l’odierno quadro europeo, in previsione delle imminenti consultazioni elettorali nel maggio 2019, è l’evidente mancanza di opzioni terze rispetto alle attuali in campo; del tutto inaccettabili per un democratico alla ricerca di AltraPolitica: l’inseguimento demagogico di qualsivoglia spurgo reazionario dei cosiddetti sovranisti e la ...

Calendario Giro d’Italia 2019 : le date e il programma delle 21 tappe. Si inizia l’11 maggio a Bologna : Il Giro d’Italia 2019 si correrà da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno: 21 tappe lungo il nostro Stivale, il Bel Paese sarà lo scenario perfetto per la prima grande corsa a tappa della stagione. La Corsa Rosa si preannuncia altamente spettacolare e avvincente, alcuni dei migliori ciclisti al mondo si daranno battaglia per la conquista del Trofeo Senza Fine e per la gloria eterna. La partenza da Bologna con una cronometro individuale di ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : Conegliano riparte alla grande - Casalmaggiore abbattuta : A una settimana dalla Finale dei Mondiali persa dall’Italia contro la Serbia, è ripartita la Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. L’anticipo della prima giornata è stato letteralmente dominato da Conegliano che ha surclassato Casalmaggiore con un perentorio 3-0 (25-12; 25-22; 25-14): le Campionesse d’Italia hanno dominato in lungo e in largo, abbattendo la Pomì che invece riparte nel peggior modo possibile in quella che ...

Pensioni 2019 e quota 100 : i maggiori beneficiari nelle regioni settentrionali : Arrivano nuove simulazioni in merito alla pensione anticipata tramite la quota 100 [VIDEO] ed alla possibile distribuzione degli assegni rispetto al territorio italiano. Secondo uno studio pubblicato dal quotidiano Il Sole 24 Ore, l'anticipo massimo di cinque anni con 38 anni di versamenti dovrebbe coinvolgere all'incirca 400000 lavoratori ed implicare un aumento del numero di prepensionamenti rispetto al totale complessivo degli assegni. Grazie ...

Pensioni 2019 e quota 100 : i maggiori beneficiari nelle regioni settentrionali : Arrivano nuove simulazioni in merito alla pensione anticipata tramite la quota 100 ed alla possibile distribuzione degli assegni rispetto al territorio italiano. Secondo uno studio pubblicato dal quotidiano Il Sole 24 Ore, l'anticipo massimo di cinque anni con 38 anni di versamenti dovrebbe coinvolgere all'incirca 400000 lavoratori ed implicare un aumento del numero di prepensionamenti rispetto al totale complessivo degli assegni. Grazie alla ...