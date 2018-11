Curling | canadesi troppo ubriachi | Nazionale esclusa da un torneo World Tour

oasport

: #curling Canadesi troppo ubriachi sul ghiaccio, Nazionale esclusa dal torneo World Tour - OA_Sport : #curling Canadesi troppo ubriachi sul ghiaccio, Nazionale esclusa dal torneo World Tour -

(Di martedì 20 novembre 2018) Espulsi perché. Questa la motivazione per cui laCanadese dimaschile è statada un: la formazione capitanata da Ryan Fry, Campione Olimpico di Sochi 2014, non è stata ammessa a disputare il Red Deer Classic di Alberta per “comportamento inaccettabile” come recita il comunicato del comitato organizzatore. Come riporta Europsort, i giocatori avrebbero infatti devastato gli spogliatoi, gettato a terra gli indumenti degli avversari ed emesso rumori molesti. L’olimpionico si è poi scusato attraverso i social network e si è offerto di pagare tutti i danni. I want to express how sorry I am to everyone affected by my actions on Saturday. I never meant to offend anyone but that’s the result of a poor decision – I have to live with the consequences and will be taking every step needed to guarantee this ...