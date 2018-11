Crollo ponte Morandi | per alcuni video consigliati su YouTube è stato un attentato

Genoa-Sampdoria - il primo derby dopo il Crollo del ponte Morandi : rinascita o crisi - ecco perchè è la partita della stagione per le due squadre di Genova : Genoa-Sampdoria, si avvicina il derby di Genova valido per la giornata del campionato di Serie A, una partita sempre molto sentita dalle due tifoserie e che non ha bisogno di presentazioni. Il massimo torneo italiano si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali ma è iniziata la settimana che porta al nuovo appuntamento, il posticipo delle domenica metterà di fronte Genoa e Sampdoria in una partita che può essere considerata già ...

Crollo Morandi - un progetto Fincantieri per un ponte in acciaio sul Polcevera : Un protocollo d'intesa con Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie, Snam e Terna per la viabilità alternativa

Crollo ponte Genova - Bucci : “La strada sotto il Morandi riapre venerdì” : “Venerdi’ prossimo sara’ riaperto corso Perrone, i lavori di costruzione della mantovana stanno andando avanti, contiamo di finire i lavori giovedi’ prossimo e di riaprire al traffico la strada sotto ponte Morandi’ venerdi’ a meno che il maltempo non causi ritardi la prossima settimana”. Lo annuncia il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci stasera a Genova in una conferenza stampa ...

Decreto Genova - ok del Senato a tre mesi dal Crollo del ponte : A tre mesi dal crollo del ponte Morandi è legge il Decreto su Genova e altre emergenze. Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni

«Ponte Morandi fragile come un biscotto». In un video i cedimenti 17 ore prima del Crollo : Cemento poco armato, spessori ridotti: l'analisi delle foto delle macerie fatta da un ricercatore dimostra i limiti della struttura. E la sera prima del disastro un motociclista ha filmato l'abbassamento del piano autostradale Ponte Morandi, in un video il cedimento 17 ore prima del crollo"

Crollo ponte Genova : su Telegram attivo il canale che segnala le emergenze : La Protezione Civile del Comune di Genova, sul suo canale Telegram già attivo per comunicare le emergenze meteo, ha attivato oggi il servizio per comunicare ai cittadini l’eventuale chiusura e riapertura alla viabilità di via 30 Giugno 1960. Lo comunica in una nota l’amministrazione rispondendo alle richieste dei tanti pendolari genovesi che in queste settimane si sono trovati in coda per un’improvvisa chiusura della strada ...

Genova ricorda le sue vittime a tre mesi dal Crollo del Ponte Morandi : Alla commemorazione non hanno partecipato i familiari delle vittime. Intanto proseguono i lavori per la rimozione delle macerie -

Crollo ponte Morandi - tre mesi dopo : le commemorazioni a Genova - : A 90 giorni esatti dal disastro, la cerimonia in ricordo della tragedia, al limite della zona rossa in via Fillak. Deposte 43 rose bianche. Gli sfollati chiedono che il decreto per Genova sia ...

Tre mesi fa il Crollo del ponte Morandi : 43 rose bianche per ricordare le vittime. Il comitato degli sfollati: «Siamo qui per non dimenticare» |

Crollo ponte Morandi - 43 rose bianche per ricordare i morti : A tre mesi dalla tragedia a Genova commozione e dolore alla cerimonia per la commemorazione delle vittime, presenti anche tanti sfollati

Ponte Morandi : in un video inedito la ricostruzione del Crollo : E' il risultato di un gruppo di lavoro costituito da ricercatori di due società di ingegneria, due università Italiane, un centro di ricerca ed una università americana creato per esaminare le cause ...

Genova - 3 mesi dopo il Crollo del Ponte Morandi : a che punto siamo con la ricostruzione - : Il sindaco e commissario alla ricostruzione Bucci ha annunciato l'avvio dei lavori di demolizione entro il 15 dicembre e un nuovo viadotto a metà 2020. Intanto, il decreto Genova è in discussione al ...

Ponte Morandi - nuova perizia dei tecnici svela le cause del Crollo : degrado - fessure - infiltrazioni. Come mai nessuno le aveva notate? : La procura di Genova comincia ad avere le idee chiare. Stamani decine di foto scattate dai piloni da tecnici inviati in un'ora e mezza di sopralluogo -

