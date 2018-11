Corsport | Napoli-Chievo | già 35mila biglietti venduti

ilnapolista

: #Napoli, #Ancelotti: «Gesto di #Mou comprensibile, il problema sono gli insulti» ?? - CorSport : #Napoli, #Ancelotti: «Gesto di #Mou comprensibile, il problema sono gli insulti» ?? - napolista : Corsport: #NapoliChievo, già 35mila biglietti venduti - ILavatoio : @CorSport AAA Dopo queste vostre affermazioni, Auriemma, Alvino e Varriale non vi acquistano più in edicola, scrive… -

(Di martedì 20 novembre 2018) Una buona prevenditacon un San Paolo pieno, o quasi. La notizia arriva dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il dato della prevendita per il match di domenica supera già i. In questo modo, il club partenopeo avrebbe già battuto il suo record stagionale di affluenza al San Paolo per una partita di Serie A (-Milan si è giocata davanti a 34mila spettatori). Pochi giorni dopo ci sarà anche l’ultima partita europea interna, almeno per quanto riguarda il girone, contro la Stella Rossa. Proprio ieri ilha comunicato i prezzi e le modalità di vendita per coloro che non hanno acquistato un mini-abbonamento per la Champions. L'articolo, giàilsta.