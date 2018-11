Corrado Tedeschi al Teatro della Corte

Vieni da me - Corrado Tedeschi e la battaglia contro la malattia : ‘Esperienza terribile’ : “Un’esperienza terribile”, così Corrado Tedeschi definisce la malattia che lo ha colpito alcuni anni fa e che ha vinto con successo. Il conduttore ospite di Vieni da me nella puntata del 19 ottobre parla a Caterina Balivo della pagina nera della sua vita, quella in cui ha avuto a che fare con “il male del secolo, un male che fa il 50% dele vittime, io sono finito nel 50% giusto per fortuna ma ha segnato la mia ...

Corrado Tedeschi - in tv dopo il cancro. Che fine ha fatto e com’è diventato : A ridosso tra gli anni Ottanta e Novanta Corrado Tedeschi è stato uno dei protagonisti della televisione e del teatro italiano, noto al grande pubblico per aver condotto programmi come ‘Il gioco delle coppie’, ‘Doppio Slalom’ e aver partecipato a ‘Buona Domenica’ con Lorella Cuccarini. Per lungo tempo l’attore è scomparso dalla scena pubblica per ricomparire un anno fa nel cast della fiction ”Un ...