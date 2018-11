Conte incontra l' emiro del Qatar

Italia-Israele - Conte incontra Rivlin a palazzo Chigi : Roma, 16 nov., askanews, - Il presidente dello Stato di Israele Reuven Rivlin è giunto a palazzo Chigi per incontrare il premier Giuseppe Conte. Rivlin è stato accolto dallo stesso premier italiano, ...

Conte incontra la comunità economica italiana di Abu Dhabi : Il Premier Conte ad Abu Dhabi per promuovere le aziende italiane , data la forte presenza della comunità economica italiana nel paese del Golfo. Il numero uno di Palazzo Chigi ha incontrato alle ...

Giallo sul vertice di governo. Conte incontra solo Salvini - poi vede Di Maio : Giallo sul vertice di governo a Palazzo Chigi per fare il punto sulla manovra. All'incontro c'erano il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini, assenti Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Tria. In seguito Conte ha incontrato anche Di Maio. Contrastanti le versioni di Lega e M5S. 'C'è stato un incontro informale, il vertice ci sarà domani', affermano i Cinque Stelle. 'Non c'è ...

Conte incontra presidente Eurogruppo : dialogo sereno e costruttivo : "L'incontro con il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, si è svolto in un clima di sereno e costruttivo dialogo". Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aggiungendo:...

Manovra : oggi Tria e Conte incontrano presidente Eurogruppo Centeno. Ieri la bocciatura Ue : La Commissione Europea ha criticato le previsioni di crescita del governo gialloverde. Risponde il ministro dell'Economia: non hanno analizzato bene i piani della maggioranza. oggi le audizioni alla Camera di Tria, Banca d'Italia, Cnel, Cgil, Cisl, Uil, Ania e Svimez -

Libia - Conte incontra Haftar. Il generale sarà a Palermo alla Conferenza : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto nella tarda serata di domenica un lungo e articolato incontro con il generale Khalifa Haftar - Comandante dell'Esercito Nazionale Libico - per uno ...

“Ciocco-residenze internazionali” : in Sicilia l’arte Contemporanea incontra il cioccolato : Si è da poco concluso il primo appuntamento con le “Ciocco-residenze internazionali”: l’evento, ospitato nel Convento Agostiniano di Forza D’Agrò, ha creato un ponte fra il mondo dell’arte contemporanea e le suggestioni e i gusti del cioccolato. Tanti gli artisti coinvolti e le opere presentate che, da oggi, entreranno a far parte della collezione permanente del CioccolArt Sicily Museum.Continua a leggere

Conte incontra Putin e lo invita in Italia : “Manchi da troppo tempo”. E il presidente russo annuisce e sorride : “Sono molto Contento della visita. Mi è stata riservata un’accoglienza meravigliosa. Direi che sia nato anche un rapporto di amicizia“. A dirlo, dopo l’incontro con Vladimir Putin, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che durante il vertice a Mosca ha invitato il presidente russo in Italia: “Manca da troppo tempo”. Per il Finacial Times, che oggi ha pubblicato un articolo dal titolo L’Italia loda Putin ...

Putin incontra Conte : «Nessuna remora a comprare titoli di stato italiani» : MOSCA -Le sanzioni, che devono essere «un mezzo e non un fine»; la cooperazione economica rilanciata con un consistente pacchetto di 14 accordi e nuovi progetti, con potenzialità di diversi miliardi ...

Manovra - oggi l'esame dei leader. Conte incontra Macron e Rutte : Perché quei numeri, contro cui il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha lottato, sono una palese violazione delle regole della moneta unica.

Manovra - oggi l'esame dei leader. Conte incontra Macron e Rutte : Perché quei numeri, contro cui il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha lottato, sono una palese violazione delle regole della moneta unica. LEGGI ANCHE Scontro sul condono, sospetti M5S: 'Mef agli ...

Roma : Conte e Fico incontrano sopravvissuti rastrellamento ghetto : Roma – Il premier Giuseppe Conte e il presidente della Camera Roberto Fico hanno incontrato alla Camera i sopravvissuti Sami Modiano, le sorelle Tatiana e Andra Bucci, sopravvissuti ad Auschwitz, e Emanule Di Porto, scampato al rastrellamento del ghetto di Roma il 16 ottobre del ’43. Al colloquio hanno partecipato anche i vertici della Comunita’ ebraica Romana e dell’Ucei. L’incontro e’ avvenuto poco prima ...

Tap - Conte incontra parlamentari e consiglieri M5S/ Ultime notizie - ripresa dei lavori in Salento : Tap, Conte incontra parlamentari e consiglieri M5S. Ultime notizie, imbarazzo in casa pentastellata: ripresa dei lavori in Salento, oggi vertice a Palazzo Chigi(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 11:40:00 GMT)

Tap : Conte incontra parlamentari e consiglieri M5S : Roma, 15 ott. (AdnKronos) - Incontro a Palazzo Chigi, stasera alle 19 a seguito del Consiglio dei ministri, tra il premier Giuseppe Conte e parlamentari e consiglieri regionali pugliesi M5S. Al centro della riunione, viene spiegato da fonti di governo, la questione del gasdotto Tap, mentre il Salent