Consiglio dei ministri nomina Dattilo a capo dei vigili del fuoco

COSTIGLIOLE/ Consiglio comunale dei ragazzi : Martino Gjoni è il nuovo sindaco : E' Martino Gjoni il nuovo s indaco dei ragazzi di COSTIGLIOLE Saluzzo. Sarà lui a rivestire questo ruolo, in un progetto che nasce dalla collaborazione tra l'Amministrazione comunale e l'istituto ...

La cittadina ionica vuole istituire il Consiglio comunale dei ragazzi : ... i quali hanno dichiarato: 'Dedicare particolare attenzione alle giovani generazioni e al mondo scolastico in particolare rappresenta una priorità dell'azione amministrativa della sindaca Filomena ...

Lombardia : in Consiglio Regione audizione su incendio Campo dei Fiori : Milano, 15 nov. (AdnKronos) - La commissione Agricoltura del Consiglio regionale della Lombardia ha fatto il punto sull'incendio che un anno fa ha colpito Campo dei Fiori, in provincia di Varese. Oltre al presidente della commissione, Ruggero Invernizzi (Fi), all’audizione erano presenti i sindaci A

Manovra - in corso il Consiglio dei ministri sulla lettera alla Ue : saldi e crescita invariati : Oltre a ciò si è vociferato con insistenza alla vigilia della possibilità di prevedere, già in Manovra, tagli automatici di spesa qualora le stime di crescita e l'andamento dell'economia non ...

Manovra - in corso il Consiglio dei ministri sulla lettera alla Ue : saldi e crescita invariati : Ha preso il via la seduta del Consiglio dei ministri che dovrà bollinare la lettera da inviare alla Ue sulla Manovra. In precedenza si è svolto a Palazzo Chigi il vertice presieduto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Presenti i vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria...

Stasera Consiglio dei ministri per la risposta a Bruxelles sui conti pubblici : Sulle modifiche chieste dalla Commissione Ue le posizioni nel governo sono ancora distanti. Tria sarebbe disponibile a ritoccare l'obiettivo di crescita per il 2019, ma i vicepremier non vogliono fare ...

Attacco di Di Maio alla stampa - l'Ordine dei giornalisti trasmette gli atti al Consiglio di disciplina : "In relazione alle affermazioni del vicepremier e ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, giornalista pubblicista, iscritto all'Ordine della Campania, rilasciate in seguito all'assoluzione del sindaco di Roma, Virginia Raggi, l'Ordine della Campania - dice il presidente, Ottavio Lucarelli - seguirà le procedure previste dalla normativa vigente". Pertanto anche "dopo le numerose segnalazioni giunte gli atti saranno trasmessi al Consiglio ...

Il Consiglio europeo ha approvato la libera circolazione dei dati non personali : (Foto: Pixabay/CC) Il Consiglio europeo ha dato il via libera alla riforma della circolazione dei dati non personali all’interno dello spazio Ue. Le norme approvate seguono l’accordo preventivo raggiunto lo scorso 19 giugno con il Parlamento europeo che ha approvato la riforma il 4 ottobre 2018. Il loro scopo è la facilitazione della libera circolazione dei dati non personali, al proposito dei quali vanno fatte alcune precisazioni. I dati ...

Li Keqiang incontra il presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri della Repubblica di Cuba : ... aggiungendo che Beijing intende impegnarsi insieme alla controparte Cubana per continuare a valorizzare tale amicizia tradizionale, consolidando la fiducia politica reciproca, approfondendo la ...

Consiglio regionale - Micaela Fanelli - Pd - presenta la legge per la riduzione dell'indennità dei consiglieri e l'abolizione dell'assegno di ... : ... la proposta legislativa nasce dall'esigenza di dare un segnale inequivocabile della volontà di ridurre strutturalmente le spese sostenute dalla Regione per i costi della politica, diminuendo le ...

Accademia dei Perseveranti - rinnovato il Consiglio di gestione : ... capace di proporre spettacoli di rilievo nazionale, momenti di riflessione su temi civili di grande rilevanza oltre a momenti ludici di aggregazione con un'attenzione particolare alle famiglie ed ai ...