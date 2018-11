Confindustria contro i No alle ' piccole Tav' che rallentano la Toscana

[L'analisi] Da Bankitalia alla Corte dei Conti - dai sindacati a Confindustria : tutti contro il governo e la "manovra del popolo" : Non è mai un coro di consensi. C'è sempre chi approva e chi smonta, favorevoli e contrari, un po' e un po'. Per questo le audizioni dei tecnici nelle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla ...

Mozione contro la Tav - caos a Torino. Confindustria : Torino-Lione strategica : L’Europa, ricorda Confindustria, ha scelto quel tracciato, venendo incontro alle richieste dell’Italia, come corridoio per unire l’est all’ovest del Continente. Un’opera che non può essere sacrificata sull'altare di un compromesso per ragioni di carattere politico»....