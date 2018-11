Concorso a partecipazione aperta | “Parcheggio in località Pacì di Scilla”

newsinforma

(Di martedì 20 novembre 2018) Una nuova proposta dirivolta agli Architetti e Ingegneri. Si tratta di una gara di progettazione di un parcheggio da realizzarsi in uno dei posti più belli della nostra Penisola:di Sicilia. La scadenza è prevista per il 21/01/2019.di Sicilia: Progettazione di un parcheggio, scadenza 21/01/2019di progettazione a procedurain 2 gradi per la realizzazione di un parcheggio indi Scilla. Oggetto del presentedi progettazione è l’acquisizione, dopo l’espletamento del secondo grado, di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, affidare, con procedura negoziata senza bando, le fasi successive della progettazione e della direzione ...