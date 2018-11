Concorsi per dirigenti sanitari truccati : 25 indagati. C'è anche un professore universitario : ... ordinari e ricercatori della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Unito, Università degli Studi di Torino, e di strutture sanitarie quali la Città della Salute e della Scienza di Torino e l'Azienda ...

Concorsi Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali : candidatura entro dicembre : L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha indetto ben otto Concorsi pubblici, per l'assunzione con un contratto a tempo indeterminato full time di nuove risorse professionali con il compito di collaboratore amministrativo, da inserire in vari settori come quello giuridico, informatico, economico, statistico, ingegneristico, internazionale, della comunicazione e della programmazione, da regolarizzare in una posizione retributiva ...

Statali - Concorsi in arrivo dalla Giustizia all’università. Staffetta per oltre 100mila lavoratori : La Manovra punta a rafforzare Ministeri, Forze di Polizia e altri enti pubblici: con 870 milioni di fondi saranno inseriti oltre 15mila dipendenti in aggiunta al turnover che dovrebbe aprire oltre 100mila opportunità...

Pioggia di assunzioni nella Pubblica Amministrazione : via ai Concorsi per 7900 posti di lavoro : Sono in arrivo nuove assunzioni nella Pubblica Amministrazione. Grazie ad appositi decreti infatti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, vari Ministeri, le Forze dell’Ordine e altri enti sono stati autorizzati ad assumere un ingente numero di risorse umane. Vediamo esattamente di cosa si tratta.Continua a leggere

Scuola - Concorsi docenti ultime notizie : ecco i nuovi requisiti per l’accesso : La riforma reclutamento docenti, secondo quanto previsto dall’articolo 58 della Legge di Bilancio 2019, opererà il superamento del percorso FIT istituito dalla Buona Scuola. Cambiano i concorsi, che avranno cadenza biennale e saranno regionali: i vincitori verranno assunti sui posti banditi, di conseguenza non si procederà più allo scorrimento della graduatoria per individuare gli idonei. Vediamo in dettaglio quali saranno i requisiti che ...

Concorsi scuola ultime notizie - Granato : ‘Non è centro per l’impiego - tornerà unità tra i docenti’ : La scuola non è un centro per l’impiego. Inizia così il post pubblicato su Facebook da Bianca Laura Granato del Movimento Cinque Stelle: la senatrice si riferisce alla riforma del reclutamento docenti e al ritorno ai Concorsi. Bianca Laura Granato: ‘La scuola non è un centro per l’impiego’ ‘Finalmente una proposta saggia. A dispetto di quanti hanno scambiato la scuola per un centro per l’impiego e pretendono di ...

Scuola - le novità nella legge di bilancio : Concorsi per neolaureati - alle elementari torna il team. Ma i precari protestano : Tra le misure che il ministro Bussetti ha consegnato, nell'ottica dei risparmi, anche la cancellazione definitiva della chiamata diretta all'Università. Ridotta anche l'alternanza Scuola-lavoro (ore più che dimezzate). I docenti non di ruolo minacciano il blocco degli scrutini

Daniela - l'infermiera a caccia di Concorsi per realizzare il suo sogno d'amore : Ha affontato concorsi per un posto da infermiera a Lecco e a Venzia, e Fidenza e a Siena, a Imola e a Piacenza. Li ha vinti tutti piazzandosi sempre molto bene ma ha quasi sempre finunciato. Fino a ...

Esercito - spunta il secondo algoritmo per truccare i Concorsi : il primo non funzionava più : Gli uomini della Guardia di Finanza di Napoli non ci potevano credere. Durante le perquisizioni ai 15 arrestati del concorso degli scandali, quello per il reclutamento di 2013 volontari in ferma quadriennale nell’Esercito che si svolse l’11 febbraio 2016, truccato dalla vendita illegale a botte di migliaia di euro dell’algoritmo che consentiva di superare i quiz senza studiare e di avviarsi alla vittoria, i finanzieri del nucleo tributario agli ...

L'infermiera che vince tutti i Concorsi per amore : 'Chi sia accontenta gode' è un proverbio non condiviso da Daniela Sanzio. L'infermiera trentenne laureata a Messina con 110 e lode, ha girato tutto il Nord, ha vinto sette concorsi pubblici in sette ...

Concorsi per operatore socio-culturale in Lombardia e per assistente sociale in Campania : In Gazzetta Ufficiale n° 85 di venerdì 26 ottobre 2018 sono stati resi pubblici nuovi Concorsi [VIDEO] per differenti professioni, tra cui due per la selezione di operatori socio-culturali e di assistenti sociali. Entrambi i bandi, sono con scadenza per l'invio della domanda di partecipazione fissata al prossimo 25 novembre: il primo è stato indetto dal Comune di Bergamo che deve assumete un operatore socio culturale, il secondo dal Comune di ...

Scuola - ‘Bussetti sui Concorsi docenti dice basta idonei ma non sa o finge di non sapere’ : Le dichiarazioni del ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, a proposito dei prossimi concorsi docenti hanno suscitato un’ondata di polemiche: il titolare del dicastero di Viale Trastevere, come vi abbiamo riferito ieri, ha dichiarato al ‘Corriere della Sera’ che ‘dal prossimo concorso ci saranno più gli ‘idonei’: o passi il concorso e sei abilitato per il biennio di durata del bando o devi rifare il concorso. ...

Fp Cgil : sollecito espletamento Concorsi per infermieri ed Oss : La scrivente Organizzazione Sindacale F.P. C.G.I.L., denuncia ancora una volta la gravissima carenza di infermieri e di Operatori Socio Sanitari presso l'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, causa ...