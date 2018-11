Concerto di Santa cecilia al teatro Garibaldi di Modica

Concerto - Domenica 4 novembre alle 21 alla Basilica di Santa Maria in Vado - ingresso libero : Coro Polifonico di Santo Spirito e Orchestra da Camera di Ravenna insieme in CONCERTO con musiche di Faurè 31-10-2018 / Giorno per giorno Domenica 4 novembre 2018 alle 21 , in occasione delle giornate ...

"È stato come un Concerto". Il dottor Santanelli racconta il primo intervento di faccia in Italia : "È stato come un concerto, nel quale bisogna coordinare una serie di artisti per sviluppare un'opera". Così Fabio Santanelli di Pompeo, responsabile dell'Unità Operativa di Chirurgia Plastica dell'ospedale Sant'Andrea di Roma, ha descritto all'ANSA il primo trapianto di faccia eseguito in Italia, un intervento durato 27 ore e del quale è stato il 'direttore d'orchestra".Il fatto di essere stati gli apripista in Italia ...