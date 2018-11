ilsole24ore

: Concerti, Ticketmaster e la campagna d’Italia: «Arriva il biglietto digitale» - filmring : Concerti, Ticketmaster e la campagna d’Italia: «Arriva il biglietto digitale» - Nova24Tech : Concerti, Ticketmaster e la campagna d’Italia: «Arriva il biglietto digitale» - fantoniello : Concerti, Ticketmaster e la campagna d’Italia: «Arriva il biglietto digitale» -

(Di martedì 20 novembre 2018) ... entrando anche in settori come lo sport, calcio in primis, e le rappresentazioni in senso lato. Ovvio che, quando parliamo di competizioni sportive, la tempistica la dettano spesso bandi pubblici. ...