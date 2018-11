Coldplay | per i 20 anni di carriera ecco il documentario celebrativo A Head Full of Dreams

Coldplay : A Head Full Of Dreams è il documentario da non perdere : Quasi a risvegliarci dalla malinconia e dal torpore che questi primi giorni di vero autunno ci iniettano, i Coldplay ‘attaccano’ con il loro rock energetico, vitale, anche impegnato da tutti i lati. Si parte con un documentario, ma all’orizzonte arrivano anche i CD/DVD dell’incredibile “A Head Full Of Dreams” tour. Il film è il primo appuntamento e appartiene alla categoria degli imperdibili. Mat Whitecross, ...

Nuovo cofanetto dei Coldplay cd+dvd per A Head Full Of Dreams Live : il Butterfly Package e il video di Viva La Vida : In un periodo di pausa dalle scene per la band arriva l'annuncio dell'uscita di un Nuovo cofanetto dei Coldplay dedicato ai concerti sudamericani del tour A Head Full of Dreams. Il prossimo 7 dicembre i Coldplay pubblicheranno CD, DVD e Vinili dei Live registrati a San Paolo e Buenos Aires l'anno scorso: il cosiddetto pacchetto Butterfly include anche il Nuovo documentario A Head Full Of Dreams, il film che racconta i due decenni di storia ...

Coldplay - data unica per il film evento sulla band : ... data unica il 14 novembre L'appuntamento di mercoledì 14 novembre proporrà il film in anteprima mondiale, in collaborazione con Trafalgar Releasing, in oltre 2.000 cinema in tutto il mondo , ...