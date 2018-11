CLAUDIO AMENDOLA E L' INFARTO SUL SET DI ' NERO A METÀ' ' Grazie a mia moglie sono subito

CLAUDIO AMENDOLA è Carlo Guerrieri/ L'infarto sul set : "Per fortuna c'era mia moglie…" - Nero a Metà - - IlSussidiario.net : Claudio Amendola interpreta il ruolo del poliziotto romano Carlo Guerrieri in "Nero a Metà": ecco le sue dichiarazioni in attesa del debutto.

CLAUDIO AMENDOLA infarto sul set di Nero a metà : la moglie lo ha salvato : Claudio Amendola ha avuto qualche tempo fa un infarto. Quello che non tutti sanno è che l’attore si è sentito male sul set di Nero a metà, la nuova fiction di Rai Uno. Dunque il romano ha rischiato di non prestare più il volto al personaggio dell‘ispettore Carlo Guerrireri. Tutto è accaduto a Roma, a poche settimane dal primo ciak della serie. Claudio era appena rientrato a casa quando ha cominciato a sentire strani dolori e a respirare a ...

Nero a metà è la nuova fiction di Rai1 con Claudio Amendola nei panni dell'ispettore di polizia Carlo Guerrieri. Sei puntate in onda ogni lunedì in prima serata. Si inizia il 19 novembre. Nero a metà, puntata di lunedì 19 novembre: anticipazioni Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) è un Ispettore di Polizia ormai stanco, uno a cui la vita non ha fatto sconti. Il Commissariato è diventato la sua casa, la

Un nuovo personaggio per Claudio Amendola che sembra calzargli perfettamente, un po' stropicciato e pieno di umanità, per la nuova fiction crime di Rai1, Nero a Metà. Al via su Rai1 lunedì 19 novembre alle 21,25 la coproduzione Cattleya e Netlfix rappresenta il ritorno alla serietà televisiva per l'attore romano che interpreta il ruolo di Carlo Guerrieri, un ispettore di polizia stanco e dolente, tra dramma e comicità.

Claudio Amendola in Nero a metà: l'attore romano ritorna su Rai 1 con la nuova fiction crime prodotta in collaborazione con Netflix. A partire dal 19 novembre potremo vederlo nei panni del protagonista Carlo Guerrieri, un uomo fastidioso per alcuni a causa del suo carattere. Claudio Amendola sarà l'Ispettore burbero di Nero a metà, che non manca però di dare una carezza ai suoi affetti più cari.

Cast e personaggi di Nero a metà sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Rai1 per sei serate e, quindi, fino al prossimo Natale. Sembra che sarà la nuova scommessa della tv pubblica che lancia la fiction con il ritorno in tv di Claudio Amendola e che è sicura di colpire dritto al cuore del pubblico toccando una tematica molto attuale ovvero quella della difficoltà ad accettare il diverso in questo periodo storico di insicurezza e sfiducia.

CLAUDIO AMENDOLA rivela : “Sono stato molestato anch’io ma non ho detto di no” : “Sono stato molestato anche io“. A rivelarlo in un’intervista a Il Messaggero è l’attore Claudio Amendola, che ha raccontato per la prima volta alcuni particolari della sua vita privata. “Ho iniziato a lavorare da giovane, ero un bel ragazzetto. Una donna più grande approfittò del suo potere per saltarmi addosso. Come ho reagito? Che dovevo fare. Ce so’ stato“, ha detto. E parlando del movimento #metoo, ...

Claudio Amendola torna su Rai 1 con una nuova fiction in sei puntate (da stasera in prima serata), prodotta da Rai Fiction e Cattleya in collaborazione con Netflix. Sarà Carlo Guerrieri, un poliziotto vecchio stampo, con un cuore buono ed un passato oscuro che lo tormenta, ma più che attuale nel suo doversi confrontare con culture diverse e nel dover accettare nella sua vita un Nero a Metà.

