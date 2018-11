Ciclismo | Alessandro Ballan | l' iride dieci anni dopo

Ciclismo - Giro dell’Emilia : fuga vincente di Alessandro De Marchi : In una giornata segnata dalla pioggia a rendere ancora più difficile e selettivo il percorso gia' duro del Giro dell’Emilia [VIDEO], Alessandro De Marchi ha fatto valere il suo coraggio e la sua determinazione per centrare un successo inatteso. Il corridore friulano ha attaccato nel secondo dei cinque passaggi sull’erta del San Luca, riprendendo e poi staccando i fuggitivi della prima ora. La selezione che si è creata ben presto anche a causa ...

Ciclismo - Mondiali 2018 - Alessandro De Marchi : “Non saremo favoriti - ma potrebbe essere un vantaggio. Giusto dare fiducia a Nibali” : Oggi alle 14.11 Alessandro De Marchi lascerà la pedana di Rattenberg per iniziare la suo cronometro ai Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Il 32enne friulano sarà l’unico azzurro a partecipare sia alla cronometro che alla prova in linea ed è pronto ad essere protagonista. Il Rosso di Buja è tornato al successo alla Vuelta a España dopo un digiuno di tre anni e ora vuole chiudere in bellezza questa stagione. In una lunga intervista a ...