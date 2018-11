: Cibi,Efsa: preoccupano livelli diossine - TelevideoRai101 : Cibi,Efsa: preoccupano livelli diossine -

Preoccupa la presenza die simili (pcb) negli alimenti in Europa. Sulla base di nuovi dati, l'Agenzia Ue per la sicurezza alimentare () ha deciso di abbassare la dose settimanale tollerabile per l'esposizione. Dopo la 'correzione', i dati raccolti dai Paesi Ue indicano un superamento del nuovo livello di tolleranza massima indicato dain tutte le fasce di età,nonostante lesiano vietate nelle applicazioni industriali dagli anni '80 e la loro presenza negli alimenti sia calata negli ultimi 30 anni.(Di mercoledì 21 novembre 2018)