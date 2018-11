Choc sul lungomare di Salerno | arriva una spaventosa tromba marina

Domenica In - Claudio Amendola calvo in diretta. Choc - Mara Venier e il brutto dubbio sulla sua salute : Choc in diretta a Domenica In . L'ospite Claudio Amendola si presenta davanti a Mara Venier completamente calvo . Un look insolito che ha fatto preoccupare la conduttrice per la salute dell'attore ...