Chi è Deianira Marzano | la blogger che accusa il fidanzato di Giulia Provvedi

Pomeriggio 5 - Deianira vs Pasquale LaricChia : «Menti eccelse provengono dal Sud - tranne lui». L’ex gieffino : «Ma questa è influencer di che cosa? De li finucChi?» : Pomeriggio Cinque: Deianira Marzano e Pasquale Laricchia Nord vs Sud. Uno scontro che potremmo definire “preistorico” infervora il salotto di Barbara d’Urso, che in questi giorni sembra essere acceso più del solito.Tra gli opinionisti in studio l’ex gieffino Pasquale Laricchia e l’influencer Deianira Marzano, la scorsa stagione ad un passo dal far parte del cast dell’Isola dei famosi. Gli animi sono già ...