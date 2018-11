Champions League | Var dagli ottavi | la Uefa di Ceferin verso il sì

Var in Champions League possibile già dagli ottavi di finale di questa stagione : svolta Uefa! : Var in Champions League dagli ottavi di finale della competizione a partire da questa annata, la svolta è stata annunciata dal presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin, durante la conferenza congiunta con il presidente dell’Eca Andrea Agnelli a Bruxelles, ha affrontato uno degli argomenti più caldi di questi ultimi anni, quello relativo al Var. I grandi club europei vorrebbero ...

Champions League - la svolta : “Var possibile già dagli ottavi” : Il Var è uno strumento straordinario che ha portato tanti benefici al mondo del calcio ed anche e soprattutto in Serie A, adesso si avvicina ad essere introdotto anche in Champions League, la conferma arriva direttamente dal presidente della Uefa Ceferin durante la conferenza congiunta con il presidente dell’Eca Andrea Agnelli a Bruxelles: “ci sono da valutare due aspetti: quello arbitrale e quello tecnologico, nell’arco ...

Nuova Champions League 2019 - la conferenza Uefa Eca in DIRETTA : LIVE 12:45 20 nov Oggi, a Bruxelles, invece, il presidente della Uefa Aleksander Ceferin e il presidente dell'ECA , European Club Association , Andrea Agnelli, presentano quella che è stata definita ...

Il club dei 100 di Champions League : Andrea Pirlo : Hanno detto di lui Pirlo con la Coppa del Mondo nel 2006 Getty Images "Quando eravamo giovani e guardavo quello che riusciva a fare con la palla in allenamento, mi chiedevo se potevo davvero ...

Volley femminile - Champions League 2018-2019 : le favorite. Sarà ancora battaglia tra Italia e Turchia? : Turchia e Italia sono le due nazioni che si sono divise la maggior parte dei trionfi in Champions League da quando, nel 2008, la massima competizione europea per club femminile, ha cambiato nome e format (sei successi turchi, tre Italiani e solo uno russo a rompere questa egemonia e tutto lascia pensare che anche quest’anno la lotta per la conquista della Champions al femminile sia un affare per queste due nazioni con un possibile inserimento ...

Champions League : Roma-Real Madrid non sarà su Rai 1 - diretta tv martedì 27 su Sky : La Roma, dopo aver affrontato l’Udinese in trasferta nella 13ª giornata del campionato di Serie A, tornerà in campo martedì 27 novembre 2018 nella 5ª giornata di Champions League. I giallorossi sfideranno il Real Madrid allo Stadio Olimpico. La partita avrà inizio alle ore 21.00 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky. La diretta tv non sarà in chiaro su Rai 1, dove il giorno dopo si potrà assistere al match dell’Inter contro il Tottenham. Gli ...

Friburgo-Venezia - Champions League basket 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Trasferta svizzera per la Reyer Venezia, reduce da una settimana difficile con le due sconfitte casalinghe contro Nanterre in Europa e contro Milano in campionato. La formazione di coach Walter De Raffaele, seconda nel gruppo B con 10 punti (4-2), vuole approfittare della sfida con Friburgo per rilanciarsi e ritrovare fiducia. I campioni nazionali elvetici hanno 7 punti in classifica, frutto di cinque sconfitte e di una sola vittoria sino ad ora ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Venezia riparte da Friburgo - per Bologna sfida al top col Promitheas - Avellino accoglie il Ventspils : Settima e ultima partita del girone di andata per le tre formazioni italiane impegnate nella Basketball Champions League 2018-2019. Si comincia domani, martedì 20 novembre, alle 20.00 con la sfida tra Friburgo e Reyer Venezia, e si prosegue mercoledì 21 novembre con Promitheas Patras-Virtus Bologna alle 18.30 e Avellino-Ventspils alle 20.30. Trasferta svizzera per la Reyer Venezia, reduce da una settimana difficile con le due sconfitte ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Venezia a Friburgo per ripartire - sfida importante per la Virtus Bologna contro il Promitheas - Avellino accoglie il Ventspils : Settima e ultima partita del girone di andata per le tre formazioni italiane impegnate nella Basketball Champions League 2018-2019. Si comincia domani, martedì 20 novembre, alle 20.00 con la sfida tra Friburgo e Reyer Venezia e si prosegue mercoledì 21 novembre con Promitheas Patras-Virtus Bologna alle 18.30 e Avellino-Ventspils alle 20.30. Trasferta svizzera per la Reyer Venezia, reduce da una settimana difficile con le due sconfitte casalinghe ...

Volley - Champions League 2019 : le favorite. Lo Zenit Kazan difende il titolo - squadre italiane all’assalto! : Questa settimana incomincerà la Champions League 2018-2019 di Volley maschile, le migliori 20 squadre del Vecchio Continente sono pronte a darsi battaglia per la conquista del titolo. Lo Zenit Kazan si presenta ancora una volta con i favori del pronostico, la corazzata russa ha vinto le ultime quattro Champions League e nell’ultimo lustro è stata praticamente imbattibile con anche trionfi a livello nazionale e mondiale. I Campioni ...

Champions League Juventus - Moggi : “Può essere l’anno giusto” : Champions League Juventus, Moggi DICE SI’ – Entrato nella storia della Juventus dalla porta principale, vincendo in bianconero scudetti e Champions League, Luciano Moggi ora guarda il mondo della sua ex squadra da fuori. Dopo Calciopoli l’ex direttore generale ha tentato di ricostruirsi un’immagine, e ora lo sta facendo nei salotti di vari programmi sportivi […] L'articolo Champions League Juventus, Moggi: ...

Perugia-Dinamo Mosca - Champions League volley 2019 : programma - orario e tv : Mercoledì 21 novembre (ore 20.30) Perugia affronterà la Dinamo Mosca nella prima giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. I Block Devils, reduci da due Final Four consecutive dove però è mancato l’acuto, puntano davvero in alto e quest’anno vogliono alzare al cielo il massimo trofeo continentale. I Campioni d’Italia, che stanno dominando il campionato, hanno avuto il rinforzo del fenomeno Wilfredo Leon e ...

Civitanova-Modena - Champions League volley 2019 : programma - orario e tv : Inizia subito con un derby italiano la Champions League di pallavolo maschile, che vivrà giovedì 22 uno scontro a tinte azzurre tra Civitanova e Modena, due delle squadre più attrezzate nella competizione europea, valido per la prima giornata del gruppo B. La sfida inizierà alle ore 20:45, e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito DAZN, che possiede i diritti CEV Champions League. Ricordiamo che su DAZN è previsto un mese di prova gratuito, ...

Champions League volley 2018-2019 - il calendario completo. Gli orari e il programma di tutti i gironi. Come vederla in tv : La Champions League 2018-2019 di volley maschile si preannuncia altamente spettacolare ed avvincente, le migliori 20 squadre del Vecchio Continente sono pronte a sfidarsi per alzare al cielo il trofeo attualmente detenuto dallo Zenit Kazan. La corazzata russa è sempre la grande favorita della vigilia ma quest’anno sarà priva di Wilfredo Leon che è passato a Perugia e proprio i Block Devils saranno i candidati al successo finale. ...