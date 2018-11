Champions League | dagli ottavi di finale arriva il VAR

Volleyball - Champions League : il derby tra Imoco e Savino Del Bene apre l’avventura italiana nelle Coppe Europee : Giovedì la Igor ospita il Budowlani Lodz. Tutti i match in diretta su DAZN e EuroVolley TV Sarà il derby tra Imoco Volley Conegliano e Savino Del Bene Scandicci ad aprire la stagione dei team italiani nelle Coppe Europee. Mercoledì sera le pantere di Daniele Santarelli – sul podio nelle ultime due edizioni di Champions League – e le fiorentine di Carlo Parisi – al debutto assoluto in Europa – si affronteranno nel ...

Hockey ghiaccio - Champions League 2018-2019 : si chiude qui l’avventura di Bolzano - vittoria netta del Plzen anche nel match di ritorno : Senza storia anche il match di ritorno, valido per l’accesso ai quarti di finale di Champions League 2018-2019, tra i cechi del Plzen e Bolzano. Le Foxes, dopo la pesantissima sconfitta casalinga dell’andata per 6-1, subiscono altre 6 reti in terra nemica riuscendo ad andare a segno solamente due volte per un complessivo di 12-3. I padroni di casa vanno subito in vantaggio con la rete al 15′ di Milan Gulas (primo dei 4 suoi gol ...

Volley - la Champions League su DAZN : in onda tutti i match delle italiane : L’offerta di DAZN diventa sempre più ricca e punta a soddisfare anche chi ama sport diversi dal calcio. A partire da domani sulla Tv online del Gruppo Perform sarà infatti disponibile anche la grande pallavolo europea. La piattaforma trasmetterà la Champions League di volleu sin dalla fase a gironi, il tutto in esclusiva, in diretta […] L'articolo Volley, la Champions League su DAZN: in onda tutti i match delle italiane è stato ...

Volley - Champions League 2018-2019 : Civitanova-Modena - sfida da urlo all’esordio : Civitanova e Modena, si torna in campo. Dopo essersi sfidate domenica pomeriggio in campionato al PalaPanini (vittorie della Lube al tie-break), le due inseguitrici di Perugia in SuperLega si affronteranno nuovamente in occasione della prima giornata della Champions League 2018-2019 di Volley maschile: la massima competizione continentale partirà subito con il botto, tra l’altro le due formazioni italiane non possono sottovalutare ...

Volley : Champions League - Perugia contro la Dinamo - Civitanova-Modena è derby : ROMA - Grande attesa per l'esordio delle tre italiane, Sir Colussi Sicoma Perugia , Cucine Lube Civitanova e Azimut Leo Shoes Modena , nell' edizione 2019 della Champions League . Un trio di ...

Pallavolo – Modena presenta le nuove maglie CEV Champions League : presenti Christenson e Rossini : Questa mattina, presso il PalaPanini, l’Azimut Leo Shoes Modena ha presentato le nuove maglie CEV Champions League, presenti Christenson e Rossini Si è tenuta questa mattina presso la sala stampa del PalaPanini la presentazione delle nuove maglie che Azimut Leo Shoes Modena indosserà nella CEV Champions League che inizierà giovedì sera a Civitanova contro Cucine Lube. Durante la conferenza erano a disposizione dei media il Dg Andrea ...

Volley - Champions League 2018-2019. Perugia con la Dinamo Mosca per imporre la propria legge anche in Europa : Scatta domani sera l’avventura europea dell’ambiziosa Sir Safety Perugia che riprova l’assalto alla Champions League dopo aver strappato al Kazan l’uomo chiave delle ultime Coppe, lo schiacciatore cubano-polacco Leon. I perugini non affrontano una squadra qualsiasi al debutto casalingo nel girone che comprende anche i francesi del Tours e i turchi dell’Arkas Izmir ma la Dinamo Mosca, società dalle grandi tradizioni che può vantare nel suo ...

Champions League - Var dagli ottavi : la Uefa di Ceferin verso il sì : Var in Champions League, ci siamo. Nella conferenza stampa congiunta Uefa-Eca insieme con il presidente della Juventus Andrea Agnelli, Aleksander Ceferin ha annunciato che il Video Assistant Referee "...

Var in Champions League possibile già dagli ottavi di finale di questa stagione : svolta Uefa! : Var in Champions League dagli ottavi di finale della competizione a partire da questa annata, la svolta è stata annunciata dal presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin, durante la conferenza congiunta con il presidente dell’Eca Andrea Agnelli a Bruxelles, ha affrontato uno degli argomenti più caldi di questi ultimi anni, quello relativo al Var. I grandi club europei vorrebbero ...

Champions League - la svolta : “Var possibile già dagli ottavi” : Il Var è uno strumento straordinario che ha portato tanti benefici al mondo del calcio ed anche e soprattutto in Serie A, adesso si avvicina ad essere introdotto anche in Champions League, la conferma arriva direttamente dal presidente della Uefa Ceferin durante la conferenza congiunta con il presidente dell’Eca Andrea Agnelli a Bruxelles: “ci sono da valutare due aspetti: quello arbitrale e quello tecnologico, nell’arco ...

Nuova Champions League 2019 - la conferenza Uefa Eca in DIRETTA : LIVE 12:45 20 nov Oggi, a Bruxelles, invece, il presidente della Uefa Aleksander Ceferin e il presidente dell'ECA , European Club Association , Andrea Agnelli, presentano quella che è stata definita ...

Il club dei 100 di Champions League : Andrea Pirlo : Hanno detto di lui Pirlo con la Coppa del Mondo nel 2006 Getty Images "Quando eravamo giovani e guardavo quello che riusciva a fare con la palla in allenamento, mi chiedevo se potevo davvero ...

Volley femminile - Champions League 2018-2019 : le favorite. Sarà ancora battaglia tra Italia e Turchia? : Turchia e Italia sono le due nazioni che si sono divise la maggior parte dei trionfi in Champions League da quando, nel 2008, la massima competizione europea per club femminile, ha cambiato nome e format (sei successi turchi, tre Italiani e solo uno russo a rompere questa egemonia e tutto lascia pensare che anche quest’anno la lotta per la conquista della Champions al femminile sia un affare per queste due nazioni con un possibile inserimento ...

Champions League : Roma-Real Madrid non sarà su Rai 1 - diretta tv martedì 27 su Sky : La Roma, dopo aver affrontato l’Udinese in trasferta nella 13ª giornata del campionato di Serie A, tornerà in campo martedì 27 novembre 2018 nella 5ª giornata di Champions League. I giallorossi sfideranno il Real Madrid allo Stadio Olimpico. La partita avrà inizio alle ore 21.00 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky. La diretta tv non sarà in chiaro su Rai 1, dove il giorno dopo si potrà assistere al match dell’Inter contro il Tottenham. Gli ...