Ceferin | Champions | Var forse quest' anno | entro 7 giorni si saprà

Ceferin : «Var in Champions quest'anno? Decideremo tra una settimana» : Il presidente dell'Uefa Ceferin non chiude la porta all'utilizzo del Var in Champions League a partire dagli ottavi della stagione in corso.

Champions League - Var dagli ottavi : la Uefa di Ceferin verso il sì : Var in Champions League, ci siamo. Nella conferenza stampa congiunta Uefa-Eca insieme con il presidente della Juventus Andrea Agnelli, Aleksander Ceferin ha annunciato che il Video Assistant Referee "...

Uefa - Ceferin : 'No alla Superlega'. Agnelli : 'Juventus mai coinvolta'. Nascerà la Superchampions? : 'La Superlega è una sorta di fiction, un sogno, e non vedrà mai la luce'. Aleksander Ceferin esclude categoricamente la nascita di una nuova competizione dei grandi club europei in concorrenza con la ...

Contro la Superlega - asse Agnelli-Ceferin per una "Superchampions" : Il punto d'inContro tra i club e la UEFA potrebbe essere una rivoluzione dell'attuale Champions League. Così Ceferin vuole sconfiggere la Superlega.

Gazzetta : asse Agnelli-Ceferin - ecco la Super-Champions : L’articolo della Gazzetta Progetto di Super-Champions. È il compromesso a metà strada tra il modello attuale e la “minaccia” di Superlega con cui il calcio europeo convive da tempo. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina raccoglie le ultime notizie sul caso, partendo dal nuovo asse Agnelli-Ceferin. Ovvero, i due boss al centro del ring, da una parte l’Eca e i diritti dei top club e dall’altra la Uefa e il ...

Champions League - Ceferin : “La finale continuerà a giocarsi in Europa” : Nei giorni scorsi il fondatore e direttore generale di Mediapro, Jaume Roures, aveva rivelato che in futuro la finale di Champions League si sarebbe potuta disputare all’estero e in particolare a New York, magari già nel 2021. Oggi la smentita di Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, che tramite una nota pubblicata da “As” ha detto: “di questa idea non si sta assolutamente parlando, la Uefa non ha in programma ...

Ceferin smentisce : "Nessuna idea per la finale di Champions negli Usa" : Il presidente della UEFA ha smentito le notizie riguardo l'idea di disputare la finale di Champions League a New York.