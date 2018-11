Caso Aquarius | “Parlare di rifiuti infetti dei migranti è pericoloso”

Migranti : Caso Aquarius fa salire tensione tra Francia e Italia : 'Se Macron " a quanto mi riferite " dice che l'Italia ha una crisi politica in atto con l'Ue, io rispondo che lui rappresenta la Francia, l'Europa è composta da 27 Paesi. Se parla per la Francia va ...

Caso Aquarius - Conte : 'Macron parla per la Francia non per l'Ue' : "Se Macron - a quanto mi riferite - dice che l'Italia ha una crisi politica in atto con l'Ue, io rispondo che lui rappresenta la Francia , l'Europa è composta da 27 Paesi. Se parla per la Francia va ...

Caso Aquarius 2 - tutti accoglienti nei porti altrui : Il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, aveva detto alla radio che 'per ora la Francia dice no' allo sbarco a Marsiglia dei migranti. Ma come? La Francia di Macron il cui portavoce Gabriel Attal ...

Caso Aquarius. Il ministro Le Maire : "La Francia per ora dice no all'approdo" : Lo ha detto Bruno Le Maire, ministro dell'Economia francese, intervistato da Bfm-Tv-Rmc, dopo avere detto di no all'ingresso in porto a Marsiglia dell'imbarcazione, a bordo della quale si trovano 58 ...

Migranti - è il giorno del decreto Salvini : ma scoppia il nuovo "Caso Aquarius" : Dal Viminale: "Nessuna pressione su Panama, che toglie la bandiera ad Aquarius". Le ong: "Dai leader europei tattiche sempre...

Migranti : Caso Aquarius - Msf accura Roma : Le equipe delle ong si dicono "sconvolte" e affermano che la decisione è stata presa "sotto l'evidente pressione economica e politica delle autorità italiane. Questo provvedimento condanna centinaia ...

Migranti : Caso Aquarius - Msf accura Roma : ANSA, - Roma, 23 SET - L'autorità marittima panamense ha avviato l'iter per cancellare dai propri registri e quindi togliere la bandiera ad Aquarius, la nave gestita dalle ong Sos Méditerranée e ...

Migranti - in arrivo il decreto Salvini mentre si apre un nuovo Caso Aquarius : L'Autorità marittima di Panama ha intanto revocato l'iscrizione dell'Aquarius dal proprio registro navale. La onlus Sos...

C'è l'ennesimo Caso Aquarius. Salvini avverte : 'Non sbarcherà in Italia' : Secondo stime del ministero dell'Economia, la crescita per il prossimo anno dovrebbe essere solo dello 0,9 per cento. I mercati sono stati nervosi in estate a causa dei timori che il governo di Roma ...