Casamonica | Salvini | “Rimesso ordine in un quartiere | dando un segnale Pacchia finita

Operazione contro i Casamonica - Salvini al Quadraro. Raggi : "Abbattiamo 8 ville" : Sono cominciate nella notte alla periferia est di Roma le operazioni di abbattimento di otto villette abusive. Mobilitati 600 Vigili urbani alla presenza della sindaca Virginia Raggi, che in un post su facebook afferma: "Quella di oggi è una giornata storica per la città di Roma e per i romani. Mettiamo fine a anni di illegalità e inviamo un segnale forte alla criminalità e al clan Casamonica, sgomberando e abbattendo ...

Blitz contro i Casamonica - 800 agenti - sequestrate otto villette del clan. Maxi operazione - in azione ruspe e mezzi speciali. Presenti Raggi e Salvini FOTO : ottocento uomini. Un Blitz all'alba. Senza precedenti a Roma. Per numero di uomini e obiettivo: le villette del clan Casamonica. In via del Quadraro dalle 5.30 sono in azione gli agenti della...

Zingaretti : felice che Salvini presenzi ad abbattimento villa Casamonica : Roma – “Sono felice che Salvini confermi la sua presenza alla nostra iniziativa per abbattere la villa dei Casamonica. Sui temi della legalita e sul riutilizzo dei beni confiscati ad uso sociale siamo impegnati da anni con tutti i ministri dell’Interno e ora anche con Salvini”. Lo dice il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, a margine della presentazione di ‘Piazza grande’, la due giorni in programma ...