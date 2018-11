Casamonica | maxi-blitz per abbattere otto ville del clan al Quadraro | in campo 200 uomini

ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 novembre 2018) Alcune delle ordinanze di demolizione risalgono addirittura agli anni ‘80. Ma le regge dei sovrani di Roma sud nessuno aveva avuto mai il coraggio di toccarle. Pompose, kitsch e pure abusive, ledeinel feudo del quartieredovevano essere buttate giù da tempo, da almeno 20 anni. Invece, solo oggi il Comune di Roma è stato in grado di sferrare un duro colpo alsinti, anche sulla scia delle-operazioni di Procura di Roma e Carabinieri portate a termine negli ultimi mesi e del risalto mediatico ottenuto da alcuni fatti di cronaca, come il raid al Roxy bar di via Barzilai alla Romanina, il 1 aprile 2018. Che poi, mafia o non mafia, gli abusi edilizi restano tali, e questi erano certi e certificati da decenni. Una vera e propria operazione militare quella messa in piedi questa mattina dalla Polizia Locale di Roma Capitale. L’area è quella adiacente a via ...