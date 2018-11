Casamonica | blitz per abbattere le ville abusive | la conferenza stampa in diretta della

Blitz contro i Casamonica : sgombero per otto ville : Via al maxi sgombero delle ville dei Casamonica. Le ville finite nel mirino del Comune di Roma e del Viminale sono circa otto. E così è scattato il Blitz della pilizia locale. Circa 600 agenti impegnati sul campo per l'operazione che riguarda il "borghetto del Quadraro". Tutta l'area interessata dallo sgomebro è stata transennata. Una delle otto ville sarebbe stata occupata dagli esponenti del clan ma non si registrano tensioni.L'area ...

Casamonica - maxi-blitz per abbattere otto ville del clan al Quadraro : in campo 500 uomini e la sindaca Virginia Raggi : Alcune delle ordinanze di demolizione risalgono addirittura agli anni ‘80. Ma le regge dei sovrani di Roma sud nessuno aveva avuto mai il coRaggio di toccarle. Pompose, kitsch e pure abusive, le ville dei Casamonica nel feudo del quartiere Quadraro dovevano essere buttate giù da tempo, da almeno 20 anni. Invece, solo oggi il Comune di Roma è stato in grado di sferrare un duro colpo al clan sinti, anche sulla scia delle maxi-operazioni di Procura ...

Roma : blitz nella notte - avviato l'abbattimento di 8 villette abusive del clan Casamonica : Con un blitz nella notte della Polizia locale alla periferia est di Roma, è stato avviato l'abbattimento di otto villette abusive del clan Casamonica. "Quella di oggi è una giornata storica per la città di Roma e per i Romani", ha scritto su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha voluto assistere personalmente, "mettiamo fine a anni di illegalità e inviamo un segnale ...

Roma - blitz contro il clan Casamonica : abbattute otto ville abusive | Raggi : "Un segnale per i clan" : "Mettiamo fine a anni di illegalità e inviamo un segnale forte alla criminalità e al clan", ha detto il primo cittadino della Capitale presente all'inizio delle operazioni

Casamonica - maxi-blitz per abbattere otto ville del clan al Quadraro : in campo 200 uomini e la sindaca Virginia Raggi : Alcune delle ordinanze di demolizione risalgono addirittura agli anni ‘80. Ma le regge dei sovrani di Roma sud nessuno aveva avuto mai il coRaggio di toccarle. Pompose, kitsch e pure abusive, le ville dei Casamonica nel feudo del quartiere Quadraro dovevano essere buttate giù da tempo, da almeno 20 anni. Invece, solo oggi il Comune di Roma è stato in grado di sferrare un duro colpo al clan sinti, anche sulla scia delle maxi-operazioni di Procura ...

