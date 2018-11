Cardinal | la ferocia umana supera quella della natura nella nuova serie tv canadese

davidemaggio

(Di martedì 20 novembre 2018)Quando la, il nuovo telefilmin arrivo da stasera su laF (canale 135 di Sky), promette un martedì da brividi, per lo scenario che fa da sfondo alla vicenda, la baia ghiacciata di Algonquin spazzata dai gelidi venti polari a oltre 100 kilometri orari, ma ancora di più per gli orrendi crimini commessi da una mano tanto misteriosa quanto crudele. Tutto parte dal ritrovamento del corpo senza vita, congelato e seviziato,tredicenne Katie Pine: per il detective John(Billy Campbell, già visto nel film Via dall’Incubo e in tv nel reboot di Dynasty) e la sua partner Lise Delorme (Karine Vanasse, nel cast di Revenge), incaricati delle indagini, è subito chiaro che si tratta dell’ennesimo omicidio commesso da un serial killerregione. Un assassino inafferrabile ma che magari stavolta potrebbe aver commesso ...