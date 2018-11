Cani e bambini | i consigli per una serena convivenza

meteoweb.eu

: RT @sweetanimals17: Questo pastore tedesco è stato davvero eroico! #cani #bambini #sweetanimals - orsoladelzenero : RT @sweetanimals17: Questo pastore tedesco è stato davvero eroico! #cani #bambini #sweetanimals - Niente_GF : RT @sweetanimals17: Questo pastore tedesco è stato davvero eroico! #cani #bambini #sweetanimals - sweetanimals17 : Questo pastore tedesco è stato davvero eroico! #cani #bambini #sweetanimals -

(Di martedì 20 novembre 2018) “D’ora in poie il resto della famiglia possono conviveremente grazie aidei professionisti di AIDAA. Da una statistica – si spiega in una nota – è emerso che ormai le famiglie italiane che convivono con un animale domestico sono dieci milioni e oltre due milioni di queste hanno tra i loro componentie bimbi. Per questo motivo il servizio di educazione cinofila dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha stilato un prontuario dei comportamenti da assumere per garantire unatranquilla etrae bimbi.” “Eccolo qui di seguito: Prima del contatto diretto con il cane 1. Se il bambino è piccolo ed ha meno di un anno di vita prima di farlo avvicinare al cane sia di farlo esercitare nelle carezze su pupazzi pelosi, insegnandogli a non tirare il pelo 2. Il gesto dovrà essere accompagnato ...