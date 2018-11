Camorra | pizzo e tangenti alla ditta di raccolta dei rifiuti | 5 arresti nel napoletano

Blastingnews

(Di martedì 20 novembre 2018) Alle prime ore dell'alba, nella mattinata di oggi, martedì 20 novembre 2018, i militari dell'arma dei carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Castello di Cisterna (provincia di Napoli) hanno dato esecuzione a cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P., Giudice per le Indagini Preliminari, della Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli. Le indagini Su richiesta di carcerazione della D.D.A. (Direzione Distrettuale Antimafia) partenopea, sono finiti in manette cinque indagati, tutti ritenuti affiliati o vicini al clan camorristico della famiglia Moccia, attivo e operante nei comuni di Afragola, Casoria e altri territori limitrofi. I soggetti arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di aver commesso i reati di danneggiamento, incendio doloso, porto irregolare di arma da fuoco, reiterata e continuata tentata estorsione, con ...