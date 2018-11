Calciomercato Roma | sarà Vlasic il sostituto di Under

Calciomercato Chievo - Romairone : “Monitoriamo un giocatore del Napoli” : “Ounas ci piace? Che mi piaccia credo che non si dica nulla di nuovo. Il valore del calciatore è chiaro. Il Chievo dovrà capire in questo mese come ripartirà con Di Carlo e quali risposte ci saranno dai calciatori, poi dopo saremo attenti sul mercato“. Così Giancarlo Romairone, direttore sportivo del Chievo, intervenuto ai microfoni di Radio Crc, chiarisce sulle mosse della società nel prossimo mercato di gennaio e in ...

Calciomercato Roma - può arrivare un centrocampista offensivo : Monchi osserva la Liga : Le condizioni di Pastore, praticamente più fuori che a disposizione di Di Francesco, hanno indotto il ds Monchi a cercare un elemento che possa contribuire ad aiutare la Roma a raggiungere gli obiettivi stagionali. Il 4-2-3-1 molto elastico dell’ex tecnico del Sassuolo ben si presta alle caratteristiche di Pellegrini, ma è impensabile che il centrocampista possa giocare sempre. A prescindere da questo, dato che comunque ci ...

Calciomercato Milan - ecco la soluzione per sostituire Romagnoli : Calciomercato Milan – Emergenza totale in casa Milan, nelle ultime ore si è fermato anche Alessio Romagnoli, problemi serissimi per Gennaro Gattuso per quanto riguarda il reparto arretrato. Il club rossonero ha perso diversi pezzi nelle ultime settimane, si è pensato di intervenire sul mercato svincolati ma le soluzioni a disposizione non hanno convinto, si è deciso ormai di aspettare gennaio e valutare le eventuali occasioni. Per il ...

Calciomercato Roma - i giallorossi insistono sulle corsie esterne : piace un ’93 della Bundesliga : Se c’è un reparto in cui la Roma è tutt’altro che carente è quello degli esterni offensivi in cui Di Francesco può contare i vari El Shaarawy, Under, Kluivert, Perotti e all’occorrenza, come successo anche nella stagione in corso e non solo, Pastore e Schick. Il problema dei giallorossi, però, riguarda la continuità perché, tra acciacchi, inesperienza, carattere e a volte anche atteggiamenti sbagliati, il rendimento è ...

Calciomercato Juventus - occhi puntati in casa Roma : è sfida con il Bayern Monaco per Manolas : Il difensore greco è nel mirino dei bianconeri, che dovranno battere l’agguerrita concorrenza del Bayern Monaco Suona l’allarme in casa Roma, Juventus e Bayern Monaco hanno messo gli occhi su Kostas Manolas. Il club bianconero e quello bavarese hanno già mandato i primi segnali, studiando la clausola di risoluzione presente nel contratto del difensore greco, che potrebbe essere acquistato versando nelle casse giallorosse 36 ...

Calciomercato - Il Barcellona su Ünder : Braida al Franchi per vederlo in Fiorentina-Roma : ... che in questi giorni i quotidiani spagnoli stanno rilanciando: "Posso dire che ha grande credibilità ed è molto rispettato in Spagna e all'interno del mondo blaugrana, ma sul fatto che possa essere ...

Il Calciomercato oggi – La risposta della Roma a Malcom : Nonostante qualche critica di troppo l’inizio di stagione in casa Roma può essere considerato positivo. A tenere banco è anche il mercato con l’intenzione della dirigenza giallorossa di puntellare la rosa e regalare una squadra ancora più competitiva al tecnico Eusebio Di Francesco. In estate la Roma aveva praticamente chiuso l’affare Malcom, poi l’inserimento del Barcellona ha fatto saltare la trattativa. Ma l’inizio con la maglia ...

