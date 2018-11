Calciomercato Napoli | le ultime strategie

Calciomercato Napoli - gli azzurri piombano su Kouamè : Napoli - Per il mercato di gennaio, le idee del Napoli sono due: migliorare il reparto offensivo con un attaccante rapido e acquistare un centrocampista di riferimento se Diawara chiedesse di essere ...

Calciomercato Chievo - Romairone : “Monitoriamo un giocatore del Napoli” : “Ounas ci piace? Che mi piaccia credo che non si dica nulla di nuovo. Il valore del calciatore è chiaro. Il Chievo dovrà capire in questo mese come ripartirà con Di Carlo e quali risposte ci saranno dai calciatori, poi dopo saremo attenti sul mercato“. Così Giancarlo Romairone, direttore sportivo del Chievo, intervenuto ai microfoni di Radio Crc, chiarisce sulle mosse della società nel prossimo mercato di gennaio e in ...

Calciomercato Napoli - il Chelsea prepara l’offerta per un titolarissimo : In quel del quartiere londinese di Chelsea da quest’anno si respira aria di Serie A. In estate Maurizio Sarri si è seduto sulla panchina dei Blues, portando con sé da Napoli il suo pupillo Jorginho, fondamentale per lo stile di gioco dell’allenatore nato all’ombra del Vesuvio. I risultati del Chelsea sono tornati ad essere positivi e in poco tempo anche il gioco si è avvicinato agli standard dell’ex tecnico di ...

Calciomercato - Genoa pronto a scatenarsi : due proposte a Milan e Napoli : Calciomercato Genoa, la squadra del presidente Preziosi si rafforzerà sul mercato nel mese di gennaio come succede ad ogni annata Calciomercato, Genoa pronto a mettere a segno qualche colpo nella finestra invernale per regalare a Juric maggiori soluzioni. Nelle ultime ore si è fatto un gran parlare di due nomi, già circolati in estate per il Grifone. Il primo è il già noto Bertolacci, inutilizzato dal Milan nonostante i tanti infortuni che ...

Calciomercato Napoli - gli ultimi acquisti di gennaio : Si avvicina la finestra invernale di mercato, sessione fondamentale per mettere mano alla rosa tra rinforzi e alternative: niente di più necessario in una stagione lunga e piena di impegni. Nemmeno ...

Calciomercato - il Napoli può cedere Hysaj : a rivelarlo è l’agente del calciatore : Hysaj non è più così certo della sua permanenza al Napoli, le offerte per il terzino destro non mancano, sopratutto dal suo mentore Sarri Il Napoli potrebbe presto cedere il proprio terzino Hysaj. A rivelarlo è stato l’agente del calciatore, Mario Giuffridi, il quale parlando a Radio Crc ha svelato l’interesse del Chelsea e non solo: “Il Chelsea su Hysaj? Se vedete che sta giocando Malcuit e il Napoli sta cercando altri ...

Calciomercato Napoli - Giuntoli su un giovane del Pescara? Il patron del Delfino disposto a trattare : Tra i vari profili seguiti dal Napoli non solo calciatori già affermati, ma anche giovani in rampa di lancio. Uno di questi potrebbe essere il difensore Andrew Gravillon, difensore classe 1998 attualmente in forza al Pescara. Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il presidente del club biancazzurro Daniele Sebastiani ha dichiarato: “Non ho mai parlato con De Laurentiis. Il presidente, però, sa che per lui le porte sono sempre ...

Calciomercato Napoli - Mertens e Milik in bilico : Giuntoli cerca un bomber [GALLERY] : 1/5 LaPresse ...

Calciomercato Milan - rossoneri su Diawara in prestito dal Napoli : MilanO - Prima Biglia e ora Bonaventura . Il Milan sta perdendo i pezzi a centrocampo e a gennaio sarà fondamentale per Leonardo tornare sul mercato. Il dt fin dalla scorsa estate corteggia Paredes ...

Calciomercato Napoli - regalo per Ancelotti : ecco i nomi per l’attacco - contatti con il Genoa [FOTO] : 1/6 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Calciomercato Napoli - Tutino su presente a Cosenza e futuro ritorno : ... attaccante del Cosenza in prestito dal Napoli , è tra i premiati dell'8ava edizione degli Italian Sport Award, il galà del calcio organizzato da Donato Alfani. A margine dell'evento, il bomber ha ...

Calciomercato Napoli - l’offerta con contropartita che sblocca l’affare Piatek con il Genoa : Calciomercato Napoli – Il Napoli è reduce dal pareggio davanti al pubblico amico contro il Psg, la squadra di Carlo Ancelotti si prepara per la gara contro il Genoa, partita molto importante per la zona Champions League. Il club azzurro si prepara anche a muoversi per il mercato di gennaio, pronto un nuovo assalto al Genoa per l’attaccante Piatek. L’ultima offerta è veramente importante: 30 milioni più una contropartita: ...

Calciomercato - Perinetti : “Abbiamo rifiutato l’offerta del Napoli per Piatek” : “Piatek? Abbiamo rispedito tutte le offerte al mittente. Anche quella del Napoli? Sì non era il momento. Discorso si riaprirà a Giugno? Ci penseremo più avanti”. Lo ha detto Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, a Radio Crc, parlando del suo attaccante. PIATEK RESTA AL GENOA “Napoli Psg? Io credo che più che della partita […] L'articolo Calciomercato, Perinetti: “Abbiamo rifiutato l’offerta del ...