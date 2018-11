Calciomercato Juventus | Alex Sandro mette ansia ai bianconeri | le sue parole dal ritiro

Calciomercato Juventus - sinergia con la Samp per Balerdi : Getty Images Calciomercato Juventus, possibile sinergia con la Sampdoria per Balerdi Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Balerdi diventerà presto il titolare del Boca dato il ...

Calciomercato - è sfida Inter-Juventus : lotta per Tonali - Anderson e Todibo : Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Inter-Juventus? Il derby d’Italia entra dunque nel vivo sul mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. Juventus, non solo giovani —> il colpo Pogba non si molla Joachim Andersen: Inter e Juventus stanno duellando a distanza […] L'articolo Calciomercato, è sfida Inter-Juventus: lotta per Tonali, Anderson e ...

Calciomercato Juventus - nuovo clamoroso obiettivo per Paratici : sarebbe l’ennesimo colpo ad effetto : La Juventus negli ultimi anni ha fatto della programmazione la sua forza. Così, pur non essendo ancora neanche a gennaio, la società bianconera sta già lavorando per la prossima sessione estiva di mercato. Detto e stradetto di Paul Pogba che, nonostante alcune dichiarazioni sul fatto che Manchester sia casa sua, mantiene legami abbastanza stretti con Torino, la dirigenza della Juve e diversi suoi ex compagni, la società bianconera potrebbe ...

Calciomercato - il Barcellona potrebbe soffiare un calciatore a Inter e Juventus : i dettagli dell’operazione : Le logiche del Calciomercato, si sa, non sono propriamente lineari, così un calciatore che sembra essere vicino a un determinato club dopo poche ore si accasa ad un altro. Lo si è visto in estate con Malcom, prima vicino all’Inter, poi vicinissimo (era praticamente fatta) con la Roma ed infine, proprio mentre la società giallorossa lo attendeva per la firma, ecco il volo a Barcellona e l’inizio di una nuova avventura. Proprio i ...

Calciomercato Juventus - dall’Inghilterra : “Pogba dice si ai bianconeri” : Calciomercato Juventus, SI SBLOCCA POGBA? – L’indiscrezione che proviene dall’Inghilterra è di quelle clamorose. Da settimane ormai, anzi praticamente da questa estate, si sta parlando del possibile ritorno di Pogba alla Juventus, ma quello che sorprende ora è che la situazione potrebbe essersi almeno in parte sbloccata. Di recente l’avvicinamento tra il giocatore campione del […] L'articolo Calciomercato Juventus, ...

Calciomercato Juventus - Kean può partire in prestito : per l’attaccante c’è la fila : In estate Moise Kean è rimasto alla Juventus, nonostante l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Si poteva immaginare che Allegri lo avrebbe impiegato difficilmente, però arrivati a un terzo di stagione il giovane attaccante è praticamente a secco, se non per pochi minuti disputati in Champions League. Il giovane attaccante è stato chiamato da Mancini per l’impegno contro gli Stati Uniti, ma non è il solo ad apprezzarne le ...

Calciomercato Milan - ‘sgarbo’ Juventus : il club bianconero chiude la porta : Calciomercato Milan – E’ un momento difficilissimo in casa Milan, in particolar modo il club rossonero ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni in difesa, per ultimo lo stop pesante di Romagnoli, ko per almeno un mese. Il Milan ha necessità di reperire sul mercato almeno un difensore, gli svincolati non sembrano convincere per questo motivo il club ha bussato alla porta della Juventus e ha chiesto il prestito di Benatia. ...

Calciomercato Juventus : Benatia potrebbe restare a gennaio? : La catena di infortuni in casa Milan ha spinto i rossoneri a cercare sul mercato i sostituti di Musacchio, Romagnoli e Caldara, bersagliato dai problemi fisici che gli hanno fatto saltare la quasi totalità degli impegni della squadra di Gattuso. Nelle scorse settimane, i dirigenti del Milan avevano chiesto alla Juventus Medhi Benatia, centrale marocchino chiuso dagli intoccabili Bonucci e Chiellini. Ma, stando alle indiscrezioni di Rai ...

Calciomercato Juventus – Nuovo obiettivo per la fascia sinistra : se parte Alex Sandro si punta Jordi Alba : In attesa di capire il futuro di Alex Sandro, la Juventus guarda già al possibile ‘piano b’: in caso di partenza del brasiliano, i bianconeri punterebbero Jordi Alba del Barcellona La Juventus in questi anni ci ha abituato a giocare d’anticipo sulle normali tempistiche del mercato. Motivo che spesso ha portato i bianconeri a chiudere importanti colpi a parametro zero, oppure ritrovarsi già ‘coperti’ in caso di addio di qualche giocatore ...

Calciomercato Juventus - i tifosi possono sognare dopo le dichiarazioni di Dybala : colpo in arrivo? : Le parole di Paulo Dybala al Corriere dello Sport possono far sognare i tifosi della Juventus. L’attuale numero dieci bianconero ha parlato di chi lo ha preceduto, cioè Paul Pogba, che non sta entusiasmando con la maglia del Manchester United. L’argentino ha dichiarato: “Con Paul siamo rimasti in contatto da quando è andato allo United. Siamo amici, chissà che un giorno potremo tornare a giocare di nuovo insieme. Io allo ...

Calciomercato Juventus - contatti per il giovane Todibo del Tolosa : Primo posto in campionato con sei punti di vantaggio sul Napoli e un punteggio da record, la Juventus comanda anche il girone di Champions League agevolmente nonostante l'ultima sconfitta contro il ...

Calciomercato Juventus - i bianconeri svecchiano la linea difensiva : i calciatori nel mirino di Paratici [GALLERY] : 1/6 LaPresse/Daniele Badolato ...

Calciomercato - De Ligt e Manolas : Juventus insaziabile : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Lenglet: «Ho rifiutato la Juve» Tutte le notizie di Calciomercato

Calciomercato Juventus : il Liverpool piomba su un obiettivo dei bianconeri : La Juventus ha messo gli occhi da tempo su uno dei difensori più promettenti del panorama europeo: Matthijs de Ligt. Il centrale classe ’99, già con una invidiabile esperienza alle spalle tra Ajax e Nazionale olandese, è il profilo ideale individuato dagli osservatori bianconeri per puntellare il reparto difensivo, che potrebbe perdere Benatia e necessita di un ringiovanimento. Il prezzo del giocatore, per cui il club di Amsterdam ...