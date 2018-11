Calciomercato Atalanta | Percassi | «Infondate le voci su Gasperini al Milan»

Atalanta - Percassi svela la strategia per il Calciomercato : cessioni a gennaio e giovani innesti : Atalanta, il patron Antonio Percassi ha parlato di come intenderà gestire la sessione di calciomercato invernale, gennaio si avvicina “Prima arriviamo a Natale, poi valuteremo il da farsi. Magari chi è stato impiegato poco preferisce andare altrove a giocare. Abbiamo dei Primavera pronti ad allenarsi con la prima squadra e chissà anche a debuttare“. Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha svelato quale sarà la ...

Calciomercato Atalanta - blitz in Brasile : il club prepara i botti : Calciomercato Atalanta – Il momento difficile è alla spalle. Dopo un avvio di stagione complicato l’Atalanta sta volando, il contraccolpo per l’eliminazione in Europa League è stato pesantissimo, sono arrivate brutte prestazioni e sconfitte. La squadra adesso ha reagito, sono infatti quattro le vittorie consecutive in campionato, l’ultima veramente entusiasmante davanti al pubblico amico contro l’Inter. Il ...

Calciomercato - come sarebbe l'Atalanta senza cessioni : Arrivi, giochi bene, ti notato e ti comprano. La dura legge del mercato parla chiaro, e spesso club come l'Atalanta hanno dovuto lasciar partire i propri talenti quando alla porta bussava la big di ...

Calciomercato : Sampdoria - Atalanta - Torino e Genoa pronte a realizzare plusvalenze incredibili! [FOTO] : 1/9 Barrow (Foto Mauro Locatelli/LaPresse) ...

Calciomercato Atalanta - alla ricerca di rinforzi : ecco tutti i nomi sul taccuino : 1/7 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - obiettivo in comune per Atalanta e Cagliari : Il Calciomercato non è ancora entrato nel vivo, due squadre però pensano già alle strategie per gennaio, si tratta di Atalanta e Cagliari. I club sono alla ricerca di una valida alternativa per il ruolo di attaccante, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è finito l’attaccante Gianluca Lapadula. L’ex Milan non sembra rientrare nei piani del tecnico Ballardini ed è alla ricerca di una nuova importante soluzione ...