Calcio | Qualificazioni Europei 2020 | quando si svolge il sorteggio dei gironi? Data

Sorteggio Qualificazioni Europei Calcio 2020 : quando si svolge? Data - programma e orario. Le fasce e le possibili avversarie dell’Italia : Il Sorteggio per definire i gironi di qualificazione agli Europei 2020 di calcio si effettuerà domenica 2 dicembre 2018 (ore 12.00) presso il Convention Centre di Dublino (Irlanda). Appuntamento dunque all’ora di pranzo di un giorno festivo per conoscere la composizione dei vari gruppi che qualificheranno 20 Nazionali alla prossima rassegna continentale (gli altri quattro pass verranno assegnati tramite la Nations League). Al Sorteggio ...

Calcio - Qualificazioni Europei Under 17 : gli azzurrini travolgono 3-0 la Croazia e passano alla fase élite da primi nel girone : La Nazionale italiana Under 17 di Calcio ha battuto 3-0 la Croazia, chiudendo così a punteggio pieno la prima fase di qualificazione agli Europei. La squadra di Carmine Nunziata, dopo aver travolto Andorra 7-0 e poi l’Armenia 3-0, ha fatto valere la propria superiorità anche al Gradski stadion di Sinj contro i padroni di casa. A sbloccare il risultato è stato ancora una volta Nicolò Cudrig, che al 34’ ha realizzato la quarta rete del torneo. Gli ...

Calcio estero; Qualificazioni Coppa d’Africa : tra prime volte - conferme e incertezze : Si sono giocate l’altro ieri le ultime partite valide per la quarta giornata dei gironi di qualificazione alla Coppa d’Africa 2019 che, per la prima volta nella sua storia, si giocherà in estate, dal 15 giugno al 13 luglio. Il Paese ospitante sarà il Camerun.Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati e le classifiche di ogni girone.–Gruppo A: tutto già deciso in questo gruppo. Infatti, visti i risultati di ieri, Senegal e Madagascar ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2019 Under 19 : gli azzurri calano il tris all’esordio contro l’Estonia : Riparte il cammino della Nazionale Under 19. Dopo la finale raggiunta due mesi fa e persa solo ai supplementari contro il Portogallo, gli azzurrini ripartono al meglio nelle Qualificazioni agli Europei di categoria del prossimo anno. La squadra allenata da Federico Guidi ha superato per 3-0 in trasferta l’Estonia, portandosi in vetta al gruppo 2. Un 3-0 firmato dalla doppietta di uno scatenato Giacomo Raspadori e da quella di Manolo ...

Calcio a 5 femminile - qualificazioni Europei 2019 : Spagna troppo forte - sfuma il sogno dell’Italia di entrare nella storia : sfuma il sogno dell’Italia di qualificarsi per gli Europei 2019 di Calcio a 5 femminile. Nell’ultima partita del gruppo 1 del Main Round di qualificazione al primo storico torneo continentale di futsal dedicato alle donne, le azzurre hanno ceduto nettamente al cospetto della Spagna, che davanti al pubblico di casa di Leganes ha prevalso con un netto 6-0 senza lasciare scampo alle ragazze allenate dal ct Salvatore. A fare la ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Europei 2019 : l’Italia sale sull’ottovolante e schianta la Romania! Ora serve l’impresa con la Spagna : E’ ancora grande Italia a Leganes (Spagna), dove è in corso il Main Round di qualificazione agli Europei 2019 di Calcio a 5 femminile, la prima storica competizione continentale per le Nazionali “rosa” di futsal. Le azzurre guidate dal ct Francesca Salvatore hanno sommerso la Romania, sconfitta 8-2 nella seconda partita del gruppo 1, e hanno dato seguito alla vittoria per 6-1 nella prima sfida contro la Polonia. Ad attendere le ...