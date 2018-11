Calcio | dal 2-7-2 di Thiago Motta al 5-5-5 di Oronzo Canà | i moduli più pazzi della

Calcio estero; Coppa d’Africa 2019 : già 13 qualificate ad un turno dalla fine : Sono tredici le nazionali già qualificate alla fase finale della Coppa d’Africa 2019 con un turno d’anticipo: Camerun, Egitto, Tunisia, Senegal, Madagascar, Marocco, Mali, Nigeria, Algeria, Costa d’Avorio, Guinea, Mauritania e Uganda. Kenya e Ghana attendono l’ufficialità dell’esclusione della Sierra Leone per essere certi della qualificazione. Anche il penultimo turno di qualificazione alla Coppa d’Africa 2019 è andato in archivio. Come ...

Calciomercato Bari - innesto super per la Serie D : il rinforzo arriva dal Torino : Calciomercato Bari – Dopo la mancata iscrizione nel campionato di Serie B è iniziato un nuovo progetto per il Bari, è arrivato il presidente De Laurentiis con l’obiettivo di portare in pochi anni il club in Serie B. La squadra sta dominando il girone I, si tratta infatti di una corazzata per la categoria ma il club non ha nessuna intenzione di rimanere a guardare. Si avvicina sempre di più un colpo per la difesa, si tratta di ...

Calcio : Pallone d’Oro 2018 - indiscrezioni dalla Francia danno Cristiano Ronaldo e Messi fuori - Varane - Modric e Mbappè finalisti : Sembra un’era che finisce, oppure è un’altra era che nasce. Ognuno la può vedere nel modo che preferisce, il fatto compiuto è sempre uno: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi non sarebbero tra i tre finalisti che si contenderanno il Pallone d’Oro 2018. Questa è la sola interpretazione possibile del video promozionale che è stato diffuso sui profili social de L’Equipe nelle scorse ore, che propone il portoghese della Juventus ...

Mediapro lancia una serie sul Calcio scritta dal presidente della Liga Tebas : La serie televisiva è basata su un romanzo scritto da Javier Tebas e Pedro Torrens e va in onda sul canale #0 di Movistar+.

Calciomercato Juventus - dall’Inghilterra : “Pogba dice si ai bianconeri” : Calciomercato Juventus, SI SBLOCCA POGBA? – L’indiscrezione che proviene dall’Inghilterra è di quelle clamorose. Da settimane ormai, anzi praticamente da questa estate, si sta parlando del possibile ritorno di Pogba alla Juventus, ma quello che sorprende ora è che la situazione potrebbe essersi almeno in parte sbloccata. Di recente l’avvicinamento tra il giocatore campione del […] L'articolo Calciomercato Juventus, ...

Nuovo scandalo Calciopoli - in 19 rinviati a giudizio : coinvolti dirigenti - calciatori e allenatori per partite combinate - c’è anche l’ex arbitro Trefoloni [NOMI e DETTAGLI] : Nuovo scandalo Calciopoli e bufera che potrebbe portare pericolose conseguenze per il futuro. Nelle ultime ore sono arrivate le richieste di rinvio a giudizio, in tutto 19, l’inchiesta riguarda tre filoni: la tratta di baby calciatori dell’Africa, la combine di alcuni incontri e le irregolarità nei lavori allo stadio “Lungobisenzio” di Prato. Tra i nomi il più ‘conosciuto’ è quello dell’ex arbitro ...

Calciomercato Genoa - bomba dalla Spagna : la ‘richiesta’ di Messi : Calciomercato Genoa – Il Genoa non sta attraversando un buon momento di forma, la squadra rossoblu è reduce dalla sconfitta nelle gara davanti al pubblico amico contro il Napoli, la classifica adesso preoccupa e sarà necessaria una reazione già dalla prossima gara: il derby contro la Sampdoria, il tecnico Juric si giocherà le possibilità di conferma. Nel frattempo arrivano importanti novità dalla Spagna e che riguardano il Genoa, ...

Calciomercato Torino - la pazza idea di Petrachi arriva dall’Inter : Calciomercato Torino il club granata alle prese con la pianificazione delle mosse da mettere in atto nel mese di gennaio: le ultime novità Calciomercato Torino – Il Torino sta pianificando la sessione di mercato di Gennaio. Il club granata potrebbe cedere qualche pedina come Edera, già con le valigie in mano, ma in entrata Petrachi qualcosa farà di certo, per dare l’assalto alla zona Europa. Secondo le ultime indiscrezioni che ...

Altra tragedia nel mondo del Calcio - calciatore trovato morto dal fratellino : lettera da brividi della fidanzata [NOME e DETTAGLI] : Altro giorno tristissimo per il mondo del calcio, un altro calciatore è stato trovato morto nelle ultime ore. Stiamo parlando di Fabiano Colucci nato a Montalbano, frazione di Fasano (Br), classe ’99, calciatore del Martina trovato senza vita nel garage. Sembra che dalle ultime informazioni Colucci stesse attraversando un momento complicato dopo la separazione dei genitori, il calciatore si era allenato regolarmente con la squadra ...

Calciomercato Milan - Leonardo prova la mossa a sorpresa : il centrocampista arriva dalla Premier? : La stagione del Milan non ha preso una piega positiva per quanto riguarda gli infortuni. Ormai gli indisponibili a medio-lungo termine sono diventati molti e Gattuso inizia a far fatica a comporre un undici presentabile da opporre all’avversario di turno. A metà campo sono rimasti solo Kessiè e Bakayoko, in quanto Biglia e Bonaventura rientreranno a 2019 inoltrato e Bertolacci, Mauri e Montolivo non godono di grande fiducia da parte ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Milan bloccato dalla Florentia - goleade di Juventus - Fiorentina e Roma nella settima giornata : settima giornata ricca di gol quella della Serie A di Calcio femminile. In attesa del posticipo domenicale tra Orobica ed Atalanta Mozzanica (ore 12.30), sono state ben 25 le marcature messe a segno in questo turno. Cominciamo però dal risultato più sorprendente ovvero il pareggio 1-1 del Milan capolista contro la neo promossa Florentia. Non è bastato, infatti, il gol di Valentina Bergamaschi al 68′ a regalare i tre punti alle ragazze di ...

Clamoroso nel Calcio italiano - dirigente entra negli spogliatoi ed insulta : crisi di panico e vomito per la guardalinee - poi lo 0-3 a tavolino [NOMI e DETTAGLI] : Episodio incredibile che si è verificato negli ultimi giorni nel campionato di Serie D e che potrebbe portare pesanti conseguenze. E’ infatti arrivata la stangata del giudice sportivo in relazione alla gara sospesa Salernum Baronissi-Sanmaurese, in programma nello scorso weekend al Figliolia, la decisione è stata quella di infliggere lo 0-3 a tavolino più 320 euro di multa ed una gara a porte chiuse, squalificato inoltre fino al 15 ...

Calcio - "Siamo tutti Milano" : la partita che aiuta i bambini affetti dalla Sindrome di Alexander : "Siamo tutti Milano" non è solo uno slogan. Domani pomeriggio, 17 Novembre, alle ore 18 a Segrate presso il centro Don Giussani andrà in scena un evento benefico che coinvolge tutte le facce del ...

Dall’assenza degli Azzurri ai Mondiali alla gestione dei giovani talenti : “Vivaio Italia” - il docufilm sui retroscena del Calcio all’italiana : talenti italiani relegati in panchina, il docufilm che racconta i retroscena del ”Vivaio Italia” selezionato dalla call ”games” di Infinity Lo sport come motore del cambiamento. Questo il fil rouge che accomuna i tre progetti selezionati nell’ambito della call “Games”, lanciata da Infinity, il servizio di video streaming on demand, sulla piattaforma Produzioni dal Basso. Tra i progetti premiati ...