Il gol arriva, finalmente, proprio al 94'. A Genk, in,l'supera meritatamente gli Usa con la rete di Politano (prima in azzurro) all'ultimo minuto si recupero. L'esterno era entrato all'87'. Gli azzurri giocano con intensità,ma il problema del gol si manifesta per imprecisione o per la bravura di Horvath, che nega la gioia a Chiesa, Bonucci,Berardi,Lasagna (che poteva fare meglio), e Grifo (ottimo esordio,come pure Sensi e Kean). Sirigu evita la beffa sul colpo di testa di Zimmerman.(Di martedì 20 novembre 2018)